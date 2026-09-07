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धरने पर बैठे किसानों का टूटा सब्र, गन्ने का बकाया भुगतान न होने से भड़के, डीसीओ को दिया अल्टीमेटम

सोमवार को किसानों ने करीब 120 करोड़ रुपए के बकाया गन्ना भुगतान को लेकर हंगामा किया और चेतावनी भी दी.

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धरने पर बैठे किसानों का टूटा सब्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2026 at 8:48 PM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान बीती 19 अगस्त से तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर हैं. वहीं आज किसान इकबालपुर गन्ना समिति कार्यालय पहुंच गए और समिति के बाहर ही धरना देकर बैठ गए.

इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने जमकर नारेबाजी की और बकाया गन्ना भुगतान 120 करोड़ जल्द दिलाने की मांग उठाई. किसानों ने डीसीओ कपिल मोहन को ज्ञापन सौंपते हुए दो दिन का समय दिया है. किसान नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो समिति पर तालाबंदी से भी पीछे नहीं हटेंगे.

धरने पर बैठे किसानों का टूटा सब्र (ETV Bharat)

19 अगस्त से धरने से बैठे है किसान: दरअसल, रुड़की में गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है. उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले तहसील परिसर में बीती 19 अगस्त से किसानों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है. इसी बीच सोमवार 7 सितंबर को किसान सैकड़ों की संख्या में धरना स्थल से एकजुट होकर इकबालपुर गन्ना समिति कार्यालय पहुंच गए, जहां पर किसानों ने समिति कार्यालय के बाहर दरी बिछाई और धरने पर बैठ गए.

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19 अगस्त से किसानों का धरना जारी है. (ETV Bharat)

किसानों ने डीसीओ को अपने बीच बैठाया: इस दौरान किसानों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई. किसानों ने बकाया गन्ना भुगतान 120 करोड़ रुपये जल्द कराने की मांग उठाई है. प्रदर्शन के दौरान किसानों ने समिति के सेक्रेटरी और डीसीओ कपिल मोहन को भी अपने बीच बैठाया और अपनी समस्याओं से अवगत कराया.

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गन्ने का बकाया भुगतान नहीं होने से किसान परेशान. (ETV Bharat)

किसानों का कहना है कि उन्होंने इकबालपुर समिति की पर्ची पर चीनी मिल को गन्ना दिया है. ऐसे में भुगतान की जिम्मेदारी भी समिति की बनती है. किसान नेता गुलशन रोड का कहना है कि किसान अपना गन्ना भुगतान लेकर रहेंगे. उन्होंने बताया कि डीसीओ को दो दिन का समय दिया गया है. इसके बाद जिलाधिकारी के साथ बैठक की जाएगी और बैठक के बाद आगे की रणनीति तय होगी.

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किसानों ने डीसीओ को दिया अल्टीमेटम (ETV Bharat)

उन्होंने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो किसान समिति पर तालाबंदी करने से भी पीछे नहीं हटेंगे. वहीं डीसीओ कपिल मोहन ने कहा कि किसानों ने गन्ना भुगतान से जुड़ी समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा है. इस मामले में पहले से ही कार्रवाई चल रही है और जिलाधिकारी भी लगातार मामले का संज्ञान ले रहे हैं. जल्द ही इस संबंध में उच्चस्तरीय बैठक प्रस्तावित है, जिसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा.

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