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धनबाद में घर में घुसकर वार्ड सदस्य के पति की हत्या, धारदार हथियार से वार कर फरार हुआ हमलावर

धनबाद के साहेबडंगाल गांव में उस समय कोहराम मच गया जब वार्ड सदस्य सोनामुनी मरांडी के पति की घर में घुसकर हत्या कर दी गई.

MURDER IN DHANBAD
निरसा थाना, धनबाद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 14, 2026 at 7:23 PM IST

3 Min Read
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धनबाद: निरसा थाना क्षेत्र के साहेबडंगाल गांव में मंगलवार तड़के हुई एक हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. वार्ड सदस्य सोनामुनी मरांडी के पति रूपलाल मरांडी की उनके घर के भीतर ही धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई

जानकारी के अनुसार, सुबह के समय एक अज्ञात व्यक्ति, रूपलाल मरांडी के घर में दाखिल हुआ और उन पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वारदात के समय परिवार के अन्य सदस्य भी घर में मौजूद थे. घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए.

मृतक के परिजन और बेटी का बयान (Etv Bharat)

घटना के बाद दहशत का माहौल

सूचना मिलने के बाद निरसा थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंच गए. दिनदहाड़े ही नहीं बल्कि घर के अंदर घुसकर हुई इस हत्या ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है

फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस व्यक्तिगत रंजिश, पारिवारिक विवाद और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि हमलावर की पहचान की जा सके.

ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह घर में घुसकर हत्या की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों ने पुलिस से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.

रूपलाल मरांडी की मौत से परिजन सदमे में हैं

रूपलाल मरांडी की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे गांव में शोक का माहौल है और लोग पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं. प्रशासन ने क्षेत्र में एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा.

वहीं घटना को लेकर निरसा एसडीपीओ लिलेश्वर महतो ने कहा कि सिर और गले पर धारदार हथियार से वार किए गए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी जल्द पकड़ा जाएगा.

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