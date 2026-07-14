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धनबाद में घर में घुसकर वार्ड सदस्य के पति की हत्या, धारदार हथियार से वार कर फरार हुआ हमलावर

धनबाद: निरसा थाना क्षेत्र के साहेबडंगाल गांव में मंगलवार तड़के हुई एक हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. वार्ड सदस्य सोनामुनी मरांडी के पति रूपलाल मरांडी की उनके घर के भीतर ही धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई

जानकारी के अनुसार, सुबह के समय एक अज्ञात व्यक्ति, रूपलाल मरांडी के घर में दाखिल हुआ और उन पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वारदात के समय परिवार के अन्य सदस्य भी घर में मौजूद थे. घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए.

मृतक के परिजन और बेटी का बयान (Etv Bharat)

घटना के बाद दहशत का माहौल

सूचना मिलने के बाद निरसा थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंच गए. दिनदहाड़े ही नहीं बल्कि घर के अंदर घुसकर हुई इस हत्या ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है

फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस व्यक्तिगत रंजिश, पारिवारिक विवाद और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि हमलावर की पहचान की जा सके.