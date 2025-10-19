रूप चतुर्दशी: लेक सिटी में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर सजा स्वागत द्वार बना आकर्षण का केंद्र
उदयपुर के फतेहपुर चौराहे पर बने ऑपरेशन सिंदूर थीम स्वागत द्वार पर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के होर्डिंग लगाए गए हैं.
Published : October 19, 2025 at 11:09 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में रविवार को रूप चतुर्दशी के अवसर पर शानदार सजावट की गई. शहर रोशनी में नहाया नजर आया. इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम को भी सजावट में स्थान दिया गया. शहर के विभिन्न चौराहा पर स्वागत द्वार बनाए गए. इनमें फतेहपुर चौराहे पर बनाया स्वागत द्वार ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया.
किया सैनिकों को सलाम: दिवाली के मौके पर पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा नजर आया. शहर के फतेहपुर चौराहे पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर स्वागत द्वारा बनाया गया. स्वागत द्वार बनाने वाले महेंद्र जैन ने बताया कि दिवाली के अवसर पर मातृभूमि की रक्षा करने वाले सैनिकों को सलाम के तौर पर इस थीम को चुना गया. कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के चित्र भी स्वागत द्वार पर लगाए गए हैं. दोनों महिला अधिकारियों ने भारतीय सेना के पराक्रम को दुनिया के सामने रखा. दोनों के होर्डिंग बनाकर स्वागत द्वार के दोनों और लगाए गए हैं. वहीं मुख्य द्वार पर ऑपरेशन सिंदूर लिखा गया है. यहां से गुजरने वाले लोग इस स्वागत द्वार के बाहर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं.
स्थानीय स्नेहलता ने बताया कि दीपावली के शुभ अवसर पर भारतीय सेना की बेटियों को इस तरह से सम्मान देना अपने आप में गौरव का विषय है. क्योंकि इन्होंने भारत द्वारा पाकिस्तान को मुंहतोड़ दिए गए जवाब की हर जानकारी साझा की थी. उन्होंने कहा कि देश के उन सैनिकों को भी दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं जो भारत माता की रक्षा के लिए सरहद पर खड़े हुए हैं.