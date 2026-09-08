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क्या आपने देखा है ऐसा होटल? जहां चिड़ियों के नाम पर कमरे का नाम

पर्यटन नगरी कुल्लू की तीर्थंन घाटी में अनोखा ईको फ्रेंडली मड हाउस, जहां ठहरने के लिए दूर-दूर से पर्यटक आते हैं. बालकृष्ण शर्मा की रिपोर्ट.

HOTEL ROOMS NAMED ON BIRDS KULLU
इस होटल में चिड़ियों के नाम पर है हर कमरे का नाम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 8:53 PM IST

9 Min Read
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कुल्लू: आमतौर पर देखा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी होटल में ठहरने के लिए जाता है तो होटल संचालक के द्वारा उसे कमरे का नंबर दिया जाता है. ताकि वह उस कमरे में आराम कर सके. व्यक्ति को अगर रिसेप्शन पर कॉल कर कुछ सामान भी मंगवाना हो तो उसे फोन पर अपने कमरे का नंबर बताना पड़ता है, ताकि उस नंबर की पहचान के माध्यम से व्यक्ति तक सामान पहुंच सके. लेकिन, हिमाचल की पर्यटन नगरी कुल्लू में एक ऐसा भी मड हाउस है, जहां कमरे नंबर से नहीं बल्कि पक्षियों के नाम से जाने जाते हैं. आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है आइए जानते हैं.

ऐसा होटल जहां चिड़ियों के नाम पर है कमरे का नाम (ETV BHARAT)

मड हाउस में नहीं मिलेंगे रूम नंबर

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के उपमंडल बंजार की तीर्थंन घाटी में एक अनोखा मड हाउस बना हुआ है. तीर्थन घाटी के हा गांव में सनशाइन कॉटेज के संचालक प्रोफेसर अंकित सूद ने एक मड हाउस तैयार किया है, जहां पर कमरों के नाम नंबर से नहीं बल्कि पक्षियों के नाम से पहचाने जाते हैं. इसका उद्देश्य भी बेहद खास है. अंकित सूद कहते हैं कि, इसका उद्देश्य पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़े और उन्हें अपने आसपास रहने वाले विभिन्न पक्षियों की प्रजातियों के बारे में भी जानकारी मिल सके.

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तीर्थंन घाटी में है यह सुंदर मड हाउस (ETV BHARAT)

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की दुर्लभ पक्षियों के नाम पर रूम

जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की तीर्थन घाटी विश्व धरोहर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के भीतर आती है और नेशनल पार्क का नजारा लेने के लिए देश-विदेश से हर साल हजारों सैलानी यहां पहुंचते हैं. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की अगर बात करें तो यहां पर 250 से भी अधिक पशुओं की प्रजातियां रहती है. ऐसे में विभिन्न पक्षियों पर शोध करने के लिए भी यहां पर छात्र आते हैं और वर्ड वाचिंग के लिए भी हर साल ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है. ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के अंदर बात करें तो यहां पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में जुजुराना, हिमालयन मोनाल, लैमर्जर, हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध, गोल्डन ईगल, प्लम-हेडेड पैराकीट, क्रिमसन सनबर्ड और ग्रे-हुडेड वार्बलर जैसी सैकड़ों तरह की पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है.

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प्रोफेसर अंकित सूद कर रहे मड हाउस का संचालन (ETV BHARAT)

पक्षियों के नाम वाला अनोखा होमस्टे

सन शाइन हिमालयन कॉटेज के संचालक प्रोफेसर अंकित सूद ने बताया, साल 2017 में इसका निर्माण किया गया. इसमें पांच कमरे बनाए गए हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं. यह मड हाउस देश-विदेश से आने वाले सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है. यहां पर एक कमरे का किराया 5000 रुपए से शुरू होता है. इन कमरों की खास बात यह है कि कमरों के बाहर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है. बल्कि, हाथ से बनी हुई विभिन्न पक्षों की पेंटिंग कमरे के ऊपर रखी गई है और उन पक्षियों का नाम भी पेंटिंग में लिखा गया है. ऐसे में कोई सैलानी जब भी मड हाउस में रहने के लिए आता है तो उसे पक्षियों के नाम से ही कमरे दिए जाते हैं. अगर सैलानी को किसी प्रकार की वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो वह रिसेप्शन पर जब कॉल करता है तो उसे अपने कमरे के बाहर पेंटिंग में लिखे हुए पक्षी का नाम ही बताना पड़ता है.

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पक्षियों के नाम वाला अनोखा होमस्टे (ETV BHARAT)

महज 12 साल में ले ली अच्छी-खासी नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट

प्रोफेसर अंकित सूद ने बताया, साल 2000 में कुल्लू कॉलेज में पर्यटन विभाग में नियुक्ति हुई थी और साल 2012 में उन्होंने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) ले ली. साल 2000 में उन्होंने सबसे पहले टूरिस्ट गाइड के तौर पर भी ट्रेनिंग ली थी और साल 2002 में होम स्टे संचालन के लिए भी ट्रेनिंग ली थी. वर्तमान में मेरे परिवार में माता उमा सूद, पत्नी दीप्ति सूद, बेटा आदेश सूद, छोटा भाई पंकी सूद, भाभी सोनू सूद और भतीजा परीक्षित सूद रहते हैं. अपनी सेवा काल के दौरान भी अंकित सूद को त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे राज्यों में काम करने का मौका मिला और कई बार इन राज्यों में पर्यटन को विकसित करने की दिशा में एडवाइजर के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं. ऐसे में अंकित सूद साल 2012 से ही पर्यटन के कारोबार से जुड़े हुए हैं. अब वह ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क प्रबंधन के साथ मिलकर स्थानीय युवक मंडल, महिला मंडल को प्रोत्साहन देने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं.

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एक ऐसा मड हाउस जहां नम्बर से नहीं चिड़िया के नाम से है कमरों के नाम (ETV BHARAT)

इंपोर्ट बर्ड एरिया में शामिल है तीर्थन घाटी

प्रोफेसर अंकित सूद ने कहते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विश्व धरोहर है और यहां जीव जंतुओं की कई दुलर्भ प्रजातियां पाई जाती है. ऐसे में तीर्थंन घाटी को यूनाइटेड नेशन की बॉडी आईयूंसीएन (इंटरनेशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर) के द्वारा भी इम्पोर्ट बर्ड एरिया के तौर पर चिन्हित किया गया है. भारत में इम्पोर्ट बर्ड एरिया के तौर पर 500 जगह चिन्हित की गई है. ऐसे में मड हाउस के कमरों के नाम पक्षियों पर रखने का विचार भी उन्हें इसी तरह से आया. इस मड हाउस में जो भी सैलानी ठहरने के लिए आता है तो उन्हें विशेष रूप से यहां पाए जाने वाले पक्षियों की प्रजातियां की जानकारी दी जाती है. इसके साथ ही उन्हें पेंटिंग और विभिन्न किताबों के माध्यम से भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है.

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सैलानियों को दी जाती है दुर्लभ पक्षियों की जानकारी (ETV BHARAT)

सैलानियों को दी जाती है दुर्लभ पक्षियों की जानकारी

प्रोफेसर अंकित सूद ने बताया कि, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में 250 से अधिक की प्रजाति पाई जाती है. एशिया मैगजीन में भी यहां की बर्ड की प्रजाति की जानकारी दी गई है. इतने सारे बर्ड जहां रहते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस इलाका का पर्यावरण काफी बेहतर है. मड हाउस में आने वाले सैलानियों को भी बर्ड वाच के लिए ले जाते हैं. इससे पहले एक्सपर्ट बर्ड वाचर विदेश से आते थे और वो उनके साथ पार्क के भीतर बर्ड वाच में जाते थे. इसके अलावा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क प्रबंधन के साथ मिलकर स्थानीय युवाओं को भी वर्ड वाचिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है. उसमें भी वह अपनी भूमिका निभाते हैं. वर्ड वाचिंग के माध्यम से स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिलता है और वह यहां पाई जाने विभिन्न पक्षियों के प्रजातियों के बारे में भी सैलानियों को अच्छी जानकारी दे पाते हैं.

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इंपोर्ट बर्ड एरिया में शामिल है तीर्थन घाटी (ETV BHARAT)

तीर्थंन घाटी में है अनोखा मड हाउस

प्रोफेसर अंकित सूद कहते हैं, तीर्थन घाटी को देश-विदेश में पहचान दिलाने के लिए सबसे पहले एक वेबसाइट बनाई थी, जिसमें तीर्थन घाटी में साल भर होने वाले त्योहार, यहां के खानपान एवं प्राकृतिक सुंदरता के बारे में जानकारी दी जाती थी. धीरे-धीरे यहां पर पर्यटन कारोबार बढ़ना शुरू हुआ. उसके बाद स्थानीय युवक मंडलों के साथ मिलकर भी एक समूह बनाया गया, जिसमें युवाओं को पर्यटन संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया गया. आज वह सभी सफल होकर पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए हैं.

इसके अलावा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में पाई जाने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियां, जीव जंतु और जैव विविधता के बारे में भी यहां लोगों को जानकारी उपलब्ध करवा रखे हैं. मड हाउस में आने वाले सैलानियों को भी वह जानकारी दी जाती है और यहां पर जो भी प्रमुख त्योहार होते हैं. उसमें भी सैलानियों को शामिल होने का मौका दिया जाता है, ताकि वह यहां की संस्कृति और खान-पान को भी अच्छे तरीके से समझ सकें.

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ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में पाई जाती है 250 से अधिक प्रजाति (ETV BHARAT)

क्यों खास है पर्यटन नगरी कुल्लू की तीर्थन घाटी?

गौर रहे कि, तीर्थन घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है और तीर्थन घाटी में ही विश्व धरोहर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क स्थित है. बंजार के पर्यावरणविद् गुमान सिंह का कहना है, "देश-विदेश से सैलानी तीर्थन घाटी घूमने आते हैं. इसका एक मुख्य कारण यहां की तीर्थन नदी भी है. तीर्थन नदी उत्तर भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, जिस पर कोई भी पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया है. यहां पर सैलानी रेनबो ट्राउट मछली का शिकार करने के लिए भी आता है. इसके अलावा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं पर शोध करने के लिए भी विदेश से सैलानी आते रहते हैं. बीते कुछ सालों से यहां का पर्यटन कारोबार भी अब काफी अधिक हो गया है, जिससे घाटी के लोगों को भी फायदा पहुंचा है."

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बंजार की शांत वादियों में स्थित है ये मड हाउस (ETV BHARAT)

कैसे पहुंचें तीर्थन घाटी?

तीर्थन घाटी पहुंचने के लिए सैलानी चंडीगढ़ से किरतपुर मनाली फोरलेन होते हुए जिला मंडी के औट पहुंच सकते हैं. औट से सैलानी लारजी होते हुए बंजार पहुंच सकते हैं और बंजार से बठाहड़ सड़क पर सफर करते हुए तीर्थन घाटी पहुंचा जा सकता है. बंजार से करीब 4 किलोमीटर दूरी पर शाई रोपा नामक जगह है. यहीं पर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की सीमा शुरू होती है. तीर्थन घाटी का नजारा भी सैलानी यहां के विभिन्न गांव में रहकर ले सकते हैं.

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