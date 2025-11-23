ETV Bharat / state

लखनऊ में रिकवरी एजेंट की हत्या; रूम पार्टनर ने पैसों के लेनदेन में की थी वारदात

पुलिस ने रिकवरी एजेंट शशि प्रकाश के रूम पार्टनर प्रिन्स और उसके साथी अखिलेश कुमार को गिरफ्तार करके हत्या का खुलासा किया.

पुलिस ने रिकवरी एजेंट शशि प्रकाश की हत्या के मामले में उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया. (Photo Credit; Lucknow Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 6:14 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरानगर में हुई फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट शशि प्रकाश उपाध्याय की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने रविवार को शशि के रूम पार्टनर प्रिन्स उर्फ अरुण यादव और उसके साथी अखिलेश कुमार को गिरफ्तार किया है.

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पैसों के लेनदेन को लेकर शशि प्रकाश की हत्या की थी. शशि का शव 19 नवंबर को उनके घर से महज 200 मीटर दूर खून से लथपथ मिला था. रूम पार्टनर और साथी ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था.

डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया, वारदात 19 नवंबर को बुधवार के दिन इंदिरानगर के सेक्टर-8 चौराहे पर हुई थी, जब शशि प्रकाश का खून से लथपथ शव उनके घर से महज 200 मीटर दूर मिला था. ​पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान ​प्रिन्स, निवासी भैंसौड़ा, आजमगढ़ जो शशि प्रकाश का रूम पार्टनर था.

दूसरा अखिलेश कुमार निवासी साहू का बंगला, गोण्डा का रहने वाला है. ​पुलिस के अनुसार, प्रिन्स और अखिलेश दोनों शशि प्रकाश के अंडर में ही रिकवरी एजेंट के तौर पर काम करते थे. ​शशि प्रकाश उपाध्याय मूल रूप से अंबेडकरनगर के राजे सुल्तानपुर के रहने वाले थे और इंदिरानगर में किराए पर रहते थे.

पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया, बुधवार की रात में हमारा शशि से सैलरी और पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था. इसी विवाद में मारपीट शुरू हो गई और शशि प्रकाश की हत्या कर दी. वारदात के बाद वे लखनऊ से भागने की फिराक में थे लेकिन, पुलिस ने उन्हें बस अड्डे के पास से दबोच लिया.

डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और शशि प्रकाश के कॉल रिकॉर्ड खंगाले, जिसके आधार पर 4 संदिग्धों की पहचान की गई. इन 4 में से प्रिन्स और अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया गया. ​

पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्कूटर भी बरामद कर ली है. एसीपी गाजीपुर अनिंद्य विक्रम सिंह ने बताया कि जांच में कई महत्वपूर्ण नंबर मिले हैं. टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही अन्य दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

