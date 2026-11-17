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योगी सरकार का बड़ा कदम; यूपी के पांच लाख घरों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर संयंत्र, केंद्र को भेजा प्रस्ताव

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के पांच लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने की योजना तैयार की है. इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है. इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में लगभग 750 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जाएगी.





इस प्रस्तावित योजना के तहत पांच लाख घरों में से 50 प्रतिशत घरों पर एक किलोवाट और शेष 50 प्रतिशत घरों पर दो किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे. परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 3,750 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय सहायता प्रस्तावित है. योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL), उसकी विभिन्न विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के समन्वय से किया जाएगा.