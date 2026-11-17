योगी सरकार का बड़ा कदम; यूपी के पांच लाख घरों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर संयंत्र, केंद्र को भेजा प्रस्ताव
परियोजना के माध्यम से प्रदेश में लगभग 750 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 5:45 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के पांच लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने की योजना तैयार की है. इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है. इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में लगभग 750 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जाएगी.
इस प्रस्तावित योजना के तहत पांच लाख घरों में से 50 प्रतिशत घरों पर एक किलोवाट और शेष 50 प्रतिशत घरों पर दो किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे. परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 3,750 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय सहायता प्रस्तावित है. योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL), उसकी विभिन्न विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के समन्वय से किया जाएगा.
इस पहल से बड़ी संख्या में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से जोड़ने, बिजली बिल में कमी लाने और प्रदेश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी. ULA मॉडल के माध्यम से बड़े स्तर पर एकीकृत रूप से सोलर संयंत्रों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा. बता दें कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत संचयी रूफटॉप सोलर स्थापनाओं में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है. प्रदेश में अब तक कुल 9,62,866 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं.
31 मार्च से पहले करें आवेदन : उत्तर प्रदेश में रूफटॉप सौर ऊर्जा की संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति उपभोक्ताओं में लगातार उत्साह बढ़ रहा है. विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे योजना की निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 2027 से पहले आधिकारिक पीएम सूर्य घर पोर्टल पर आवेदन करें. पात्रता के अनुसार, अधिकतम 1.08 लाख की केंद्रीय और राज्य सब्सिडी का लाभ उठाकर अपने घरों पर सोलर संयंत्र स्थापित कराएं. इससे उन्हें बिजली बिल में बचत के साथ स्वच्छ ऊर्जा का फायदा भी मिलेगा.
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