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देवरिया: छत हरियाली की मिसाल, आम, रुद्राक्ष, पिस्ता से लेकर केवड़ा तक के लहलहा रहे पौधे

देवरिया का यह छत हरियाली की मिसाल ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया: देवरिया शहर के न्यू कॉलोनी मोहल्ला में अधिवक्ता सत्यदेव पांडेय ने वह कर दिखाया, जो बड़े-बड़े पर्यावरणविद् नहीं कर पाते, सोचते रह जाते हैं. जिस छत को लोग सिर्फ पानी की टंकी और कपड़े सुखाने की जगह समझते हैं, पांडेय ने अपनी उसी छत को 600 पौधे लगाकर एक मिनी बॉटनिकल गार्डन में बदल दिया है. खास बात यह है कि इस गार्डन में आम से लेकर रुद्राक्ष और एलोवेरा से लेकर पिस्ता तक के 80 से अधिक अलग-अलग पौधों की प्रजातियां एक साथ लहलहा रहे हैं.

इस बागवानी की शुरूआत सत्यदेव पांडेय ने पॉकेट मनी से की थी (VIDEO Credit; ETV Bharat)

गार्डन में पौधों की विविधताएं चौंकाने वालें हैं. फलदार पौधों में दशहरी, लंगड़ा, आम्रपाली आम तथा अमरूद, अनार, चीकू, जामुन, नींबू, संतरा, मौसमी, पपीता, शरीफा, बेल, आंवला, कटहल, लीची, करौंदा, शहतूत, केवड़ा, पिस्ता और बादाम तक शामिल हैं.

आम, रुद्राक्ष, पिस्ता से लेकर केवड़ा तक के लहलहा रहे पौधे (Photo Credit; ETV Bharat)

फूलों में गुलाब की कई किस्में, गुड़हल, चमेली, मोगरा, बेला, रातरानी, चांदनी, कनेर, अपराजिता, गुलदाउदी, डहेलिया के साथ छत पर बने तालाब में खिला कमल सबका मन मोह लेता है. औषधीय पौधों में पहाड़ी क्षेत्र में होने वाला रुद्राक्ष, गिलोय, एलोवेरा, अश्वगंधा, पत्थरचट्टा, इंसुलिन प्लांट, ब्रह्मी, तेजपत्ता और दालचीनी जैसे पौधे शामिल हैं.किचन की जरूरत के लिए टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, धनिया, पुदीना, पालक, लौकी, करेला, भिंडी, अदरक, हल्दी तक पांडेय खुद ही उगाते हैं, जिसकी वजह से घर पर सब्जी खरीदनी नहीं पड़ती.

बागवानी के लाभ (Photo Credit; ETV Bharat)

पांडेय ने इन पौधों को देश के कोने-कोने से मंगाए हैं, इसके अलावा वह गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज में अपने पढ़ाई के दौरान, जहां भी गए, पौधा लाना नहीं भूले. कई पौधे जैसे रुद्राक्ष, पिस्ता, केवड़ा, चीकू, स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट जो आमतौर पर यहां की गर्म जलवायु में नहीं होते, वह भी उनकी खास देखभाल से यहां फल-फूल रहे हैं.

इस छत पर पिस्ता से लेकर केवड़ा तक के 600 पौधे (Photo Credit; ETV Bharat)

पांडेय बताते हैं कि इस हरियाली की शुरुआत पॉकेट मनी से हुई थी. अधिवक्ता सत्यदेव पांडेय ने पहला पौधा स्कूल के दिनों में अपनी पॉकेट मनी से लगाया था और हैरानी की बात यह है कि वह गमला आज भी 45 साल बाद उनके पास सुरक्षित है. वह रोज सुबह 7:30 बजे बागवानी में जुट जाते हैं और 11 बजे तक मेहनत करते हैं. रासायनिक खाद की जगह किचन वेस्ट से बनी जैविक खाद ही इस्तेमाल करते हैं.

अधिवक्ता सत्यदेव पांडेय ने छत को बदल दिया बागवानी में (Photo Credit; ETV Bharat)

उनका मानना है, "प्रकृति के संरक्षण में रहने वाले लोग हमेशा निरोग रहते हैं" उनसे प्रेरणा लेकर मोहल्ले के करीब 10 लोगों ने भी अपनी छतों पर हरियाली ला दी है. कंक्रीट के जंगल में यह छत आज देवरिया के लिए हरियाली की मिसाल बन गई है.