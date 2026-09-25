ETV Bharat / state

पतंग की तरह हवा में उड़ने लगे घर! देखिए बिहार में चक्रवाती तूफान का VIDEO

पूर्णिया के मालोपाड़ा गांव को अचानक तूफान ने घेर लिया और लगभग 50 घरों के छप्पर हवा में उड़ने लगे. रिपोर्ट- अभय सिन्हा

storm in bihar
चक्रवाती तूफान में घिरा मालोपाड़ा गांव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2026 at 1:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया के बायसी प्रखंड अंतर्गत गंगार पंचायत के मालोपाड़ा गांव में अचानक भीषण चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई. महज पांच से दस मिनट के भीतर आए इस तीव्र चक्रवात ने तेलंगा वार्ड नंबर 3 में स्थित करीब 40 से 50 घरों के छप्पर पूरी तरह उड़ा दिए. इस प्राकृतिक आपदा के कारण कई कच्चे मकान टूटकर जमींदोज हो गए. बिजली के खंभे और भारी पेड़ भी जड़ से उखड़ गए.

चक्रवाती तूफान का कहर

मालोपाड़ा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि थोड़ी देर के लिए कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है? 5 से 10 मिनट के अंदर पूरे गांव में तबाही का मंजर छा गया. तूफान में सबकुछ उड़ने लगा.

"अचानक बारिश हुई. फिर तेज हवा चलने लगी. पांच मिनट भी नहीं हुआ और हमारे घर का छत उड़ने लगा. घर में पूरा परिवार मौजूद थे."- साइना, ग्रामीण महिला,मालोपाड़ा गांव

देखें वीडियो (ETV Bharat)

"मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी आंधी नहीं देखी थी. थोड़ी हवा में एक छत हिलने लगी तो मैं वहां से हट गया. फिर मैंने देखा कि छत पतंग की तरह हवा में उड़ रहा है. फिर कुछ नहीं देख पाए. लोगों के घरों का छत धड़ाम-धड़ाम गिरने लगा. हवा में झटका था. कुछ मिनट में ही कई घर तबाह हो गए. मेरी बच्ची घर पर थी उसको चोट आई है. ट्यूबवेल भी टूट गया है. बिजली का पोल भी गिर गया है."- मजरूल रहमान, ग्रामीण, मालोपाड़ा गांव

storm in bihar
तबाह हुए लगभग 50 घर (ETV Bharat)

लोगों का उड़ा आशियाना

इस भीषण चक्रवाती तूफान के चलते कई ग्रामीण अचानक बेघर हो गए और कुछ लोग मामूली रूप से चोटिल भी हुए. बेघर हुए परिवारों के पास रहने के लिए छत तक नहीं बची है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक गुलाम सरवर और राजस्व अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. विधायक ने सभी पीड़ित परिवारों के बीच चूड़ा, गुड़, मोमबत्ती और पॉलिथीन शीट जैसी तात्कालिक राहत सामग्रियां वितरित कीं.

storm in bihar
चक्रवाती तूफान (ETV Bharat)

जल्द दिया जाएगा उचित मुआवजा

विधायक गुलाम सरवर ने कहा कि इस चक्रवात से भारी नुकसान हुआ है और पीड़ितों को तत्काल हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है. वहीं उपस्थित राजस्व अधिकारी ने बताया कि प्रभावित लोगों की आधिकारिक सूची तैयार की जा रही है. इस सर्वेक्षण कार्य के पूरा होते ही सभी पीड़ित परिवारों को सरकारी नियमानुसार उचित वित्तीय मुआवजा और आवश्यक राहत सामग्री जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी.

storm in bihar
घरों को नुकसान (ETV Bharat)

"प्रशासन के लोगों को आदेश आया कि जल्द से जल्द पहुंचकर निरीक्षण किया जाए. स्थिति का जायजा लेने पर पता चला कि बहुत सारे घरों का छत उजड़ गया है, हवा में उड़ गया है. बहुत से लोग बेघर भी हैं. सरकारी स्तर पर जो भी संभव होगा व्यवस्था की जाएगी. विधायक जी ने खाने-पीने की व्यवस्था अपने स्तर पर की है."- गणेश पासवान,सीओ, बायसी

ये भी पढ़ें

ओडिशा-आंध्र तट से टकराया 'अर्नब' चक्रवात; भारी बारिश और तूफान से मची तबाही, राउरकेला में ढहा 150 फीट का पंडाल

मौसम विभाग ने दी चेतावनी, चक्रवाती तूफान की आशंका, भारी बारिश का अनुमान

TAGGED:

CYCLONIC STORM IN PURNEA
पूर्णिया में तूफान
हवा में उड़े घर
PURNIA NEWS
STORM IN BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.