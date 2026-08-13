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जर्जर स्कूल में चल रही थी क्लास: स्कूल की छत का पटाव गिरा, बड़ा हादसा टला, छात्रों ने किया विरोध

जिस समय स्कूल के बरामदे की छत का पटाव गिरा, वहां कोई नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था.

Roof Strip Of School Collapsed
स्कूल के बरामदे की क्षतिग्रस्त छत (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 2:55 PM IST

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अलवर: जिले के सरकारी स्कूलों की हालात की पोल एक बार फिर खुल गई है. थानागाजी क्षेत्र के जोधावास गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन की छत का पटाव गिर गया. गनीमत रही कि इस दौरान बरामदे में कोई बच्चा या शिक्षक मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. हैरानी की बात यह है कि इस स्कूल भवन को ध्वस्त करने के निर्देश के बाद भी जर्जर भवन में कक्षाएं चलाई जा रही हैं. घटना के बाद छात्रों ने स्कूल मैदान में बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और सुरक्षित माहौल में पढ़ाई व स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था की मांग की.

स्कूल की छात्रा तन्नू ने बताया कि जोधावास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को चार साल पहले क्रमोन्नत किया गया था. अभी इस स्कूल में पांच शिक्षक हैं. थर्ड ग्रेड के शिक्षक बड़ी कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं. सेकंड ग्रेड का स्कूल में मात्र एक शिक्षक है, जिसे अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा हुआ है. छात्रा ने बताया कि उनके स्कूल में लेवल 1 व 2 के टीचर नहीं हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

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छत का पटाव टूटा: छात्रा खुशी शर्मा ने बताया कि जिस सरकारी विद्यालय के भवन में वे पढ़ते हैं, उसकी हालत जर्जर है. स्कूल की छत से पानी टपकता है, जिससे बच्चों को बैठने में परेशानी होती है. उन्होंने बताया कि स्कूल के बरामदे की छत का पटाव गिरा है. उस दौरान वहां कोई छात्र या शिक्षक मौजूद होता तो बड़ा हादसा हो सकता था. उन्होंने कहा कि उनके स्कूल में पढ़ाई के लिए मात्र तीन कमरे हैं, जिनमें बड़ी मुश्किल से पढ़ाई हो रही है.स्कूल के छात्रों ने आरोप लगाया कि बारिश के समय छत से पानी टपकता है, जिससे कक्षा-कक्ष की फर्श गीली हो जाती है. ऐसे माहौल में बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ रही है. विरोध कर रहे छात्रों ने कहा कि वे अपना हक मांग रहे हैं. इस स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए, साथ ही बच्चों के बैठने की व्यवस्था में भी सुधार किया जाए, जिससे वे आगे बढ़ सकें. छत का पटाव गिरने के बाद स्कूली विद्यार्थी आक्रोशित हो गए और गुरुवार को स्कूल परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे.

Roof Strip Of School Collapsed
धरने पर बैठे छात्र (ETV Bharat Alwar)

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टीम कर रही मौका निरीक्षण: समसा के अधिकारी महेश मेहता ने बताया कि पूर्व की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल का भवन जर्जर था. यह स्कूल पंचायत के अधीन संचालित है. उन्होंने बताया कि इस घटना में किसी भी बच्चे व शिक्षक को कोई हानि नहीं हुई. अधिकारी मेहता ने बताया कि टीम मौके पर जाकर निरीक्षण कर रही है और जांच रिपोर्ट पेश करेगी. इसके बाद इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी.

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