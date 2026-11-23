शिक्षा मंत्री के गृह जिले में स्कूल के बिल्डिंग में हादसा, सरकारी स्कूल की छत की पट्टियां गिरीं
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद जांच के आदेश दिए हैं. विधायक कल्पना देवी ने भी स्कूल का जायजा लिया.
Published : November 23, 2026 at 10:17 AM IST
कोटा: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले में कैथून थाना क्षेत्र के रामराजपुरा स्थित सरकारी स्कूल में रविवार रात एक कमरे की छत की पट्टियां गिर गईं. गनीमत रही कि छुट्टी होने के कारण स्कूल में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया. शिक्षा विभाग का दावा है कि बिल्डिंग को पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका था और उस कमरे में बच्चों को नहीं बैठाया जाता था. इन कमरों में केवल स्कूल का फर्नीचर और दूसरा सामान रखा हुआ था. यह स्कूल लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में आता है.
कैथून थाना अधिकारी मनोज सिंह सिकरवार ने बताया कि रविवार रात 10:40 बजे रामराजपुरा में स्कूल की बिल्डिंग गिरने की सूचना मिली थी. सूचना पर जाकर देखा तो केवल एक कमरे की कुछ पट्टियां टूटी हुई थीं. स्कूल में कोई था नहीं और जनहानि भी नहीं हुई है. इस संबंध में स्कूल प्रबंधन को सूचना दी गई है और उन्हें पाबंद किया गया है कि इस जर्जर बिल्डिंग के आसपास कोई नहीं जाए.
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इधर, लाडपुरा की मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) ममता चौधरी ने बताया कि घटना देर रात 8:30 बजे की है. इस संबंध में स्कूल के स्टाफ को देर रात को ही सूचना मिल गई थी. स्कूल का स्टाफ रात को भी चेक करके गया था और सुबह 6:30 बजे वे भी पहुंच गई थी. स्कूल का स्टाफ भी आ गया था. वहीं सुबह विधायक कल्पना देवी भी निरीक्षण करने के लिए पहुंची.
सीबीईओ चौधरी ने बताया कि इस कमरे को पहले ही बंद किया हुआ था. केवल इसमें फर्नीचर या अन्य सामग्री रखी हुई थी. इस पूरे कमरे को रस्सी से बंद भी किया हुआ था और अंदर किसी को जाने के लिए एंट्री नहीं थी. यहां पर एक भी बच्चा नहीं बैठता था. स्कूल प्रबंधन ने पहले ही इस संबंध में प्रस्ताव ले रखा था कि बच्चों को दूसरी जगह पर बैठाया जाएगा. इस अपर प्राइमरी स्कूल में 78 बच्चे इनरोल हैं, यह कक्षा एक से आठवीं तक है. चौधरी ने बताया कि कि मेजर मेंटेनेंस का प्रस्ताव भिजवाया गया था. जिसका बजट भी स्वीकृत है जल्द ही इस कमरे का काम होना था. क्षतिग्रस्त छत की पट्टियों को हटाकर नई छत डलवाई जानी थी.
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मंत्री दिलावर ने दिए जांच के आदेश: शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद जांच के आदेश दिए हैं. उनका कहना था कि शिक्षा विभाग ने स्कूल को निजी बिल्डिंग में संचालित करने के प्रयास शुरू कर दिए थे. दूसरी तरफ, स्कूल के इस हिस्से को जर्जर घोषित किया हुआ था और यहां बच्चे भी नहीं बैठ रहे थे. फिर भी, इसके मेजर मेंटेनेंस का बजट स्वीकृत था, जिसके तहत 11.77 लाख रुपए की लागत से छत डलवाने के आदेश विभाग से जारी हो गए थे. हालांकि, चुनाव आचार संहिता के कारण अभी काम शुरू नहीं हो सका है और बच्चे उस भवन में नहीं बैठते हैं.
तीस साल पुराना है भवन: मौके पर पहुंचीं विधायक कल्पना देवी को अधिकारियों ने बताया कि चुनाव में इसे बूथ बनाया गया था, इसलिए दूसरा स्कूल नहीं लिया गया था, जबकि स्कूल के लिए एक प्राइवेट बिल्डिंग को चिह्नित कर लिया गया है. विधायक कल्पना देवी ने कहा कि मामले में जल्द ही दूसरी बिल्डिंग में बच्चों को बैठाने के निर्देश दिए गए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बिल्डिंग करीब 30 साल पुरानी है, ऐसे में नए कमरों का प्रस्ताव भेजा जाएगा.
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