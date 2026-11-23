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शिक्षा मंत्री के गृह जिले में स्कूल के बिल्डिंग में हादसा, सरकारी स्कूल की छत की पट्टियां गिरीं

सरकारी स्कूल की बिल्डिंग ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले में कैथून थाना क्षेत्र के रामराजपुरा स्थित सरकारी स्कूल में रविवार रात एक कमरे की छत की पट्टियां गिर गईं. गनीमत रही कि छुट्टी होने के कारण स्कूल में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया. शिक्षा विभाग का दावा है कि बिल्डिंग को पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका था और उस कमरे में बच्चों को नहीं बैठाया जाता था. इन कमरों में केवल स्कूल का फर्नीचर और दूसरा सामान रखा हुआ था. यह स्कूल ​लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में आता है.

कैथून थाना अधिकारी मनोज सिंह सिकरवार ने बताया कि रविवार रात 10:40 बजे रामराजपुरा में स्कूल की बिल्डिंग गिरने की सूचना मिली थी. सूचना पर जाकर देखा तो केवल एक कमरे की कुछ पट्टियां टूटी हुई थीं. स्कूल में कोई था नहीं और जनहानि भी नहीं हुई है. इस संबंध में स्कूल प्रबंधन को सूचना दी गई है और उन्हें पाबंद किया गया है कि इस जर्जर बिल्डिंग के आसपास कोई नहीं जाए.