बागपत में निर्माणाधीन आटा फैक्ट्री का लेंटर गिरा; एक मजदूर की मौत, दो घायल
थाना प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 7:48 PM IST
बागपत : छपरौली थाना क्षेत्र के हलालपुर गांव में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां निर्माणाधीन आटा फैक्ट्री की पहली मंजिल पर लेंटर डालने के दौरान अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो मजदूर गम्भीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
छपरौली थाना प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा ने बताया कि हलालपुर में निर्माणाधीन आटा चक्की का लेंटर गिरा था, जिसमें एक मजदूर की मौत हुई है, जबकि दो घायल हुए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक, हलालपुर गांव में सत्यवीर की आटा चक्की का निर्माण कार्य चल रहा था. बुधवार को फैक्ट्री की पहली मंजिल का लेंटर डाला जा रहा था. इसी दौरान अचानक लेंटर भरभराकर नीचे गिर गया. हादसे के समय वहां कई मजदूर काम कर रहे थे. लेंटर गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई.
हादसे में अंकित, सतबीर और हरिओम मलबे में दब गए. घटना की जानकारी मिलते ही छपरौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिसबल की मौजूदगी में मलबे में दबे मजदूर को निकालने के प्रयास किया गया. हादसे में अंकित की मौके पर मौत हो चुकी थी, जबकि अन्य दोनों घायल मजदूरों को अस्पताल भिजवाया गया.
हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल है. बताया गया कि इस घटना के बाद में आटा फैक्ट्री मालिक फरार है. पुलिस ने मृतक अंकित के शव को पोस्टमार्टम को भिजवा दिया है. इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
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