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बागपत में निर्माणाधीन आटा फैक्ट्री का लेंटर गिरा; एक मजदूर की मौत, दो घायल

बागपत में निर्माणाधीन आटा फैक्ट्री का लेंटर गिरा ( Photo credit: ETV Bharat )

बागपत : छपरौली थाना क्षेत्र के हलालपुर गांव में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां निर्माणाधीन आटा फैक्ट्री की पहली मंजिल पर लेंटर डालने के दौरान अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो मजदूर गम्भीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

छपरौली थाना प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा ने बताया कि हलालपुर में निर्माणाधीन आटा चक्की का लेंटर गिरा था, जिसमें एक मजदूर की मौत हुई है, जबकि दो घायल हुए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.