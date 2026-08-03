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बूंदी में निर्माणाधीन धर्मशाला की छत भरभराकर गिरी : बल्लियां टूटीं, चार मजदूर मलबे में दबे, गंभीर हालत में कोटा रेफर

घटना के बाद अन्य मजदूरों और ग्रामीणों ने मलबा हटाया और घायलों को बाहर निकालने का काम किया.

Dharamshala roof collapses in Bundi
निर्माणाधीन धर्मशाला की छत भरभराकर गिरी (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 3, 2026 at 5:40 PM IST

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बूंदी: जिले के कापरेन थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव में सोमवार दोपहर निर्माणाधीन धर्मशाला में दर्दनाक हादसा हो गया. यहां बागड़ा ब्राह्मण समाज की निर्माणाधीन धर्मशाला की छत डालने के दौरान अचानक सहारा देने वाली बल्लियां टूट गईं, जिससे ताजा डाली जा रही कंक्रीट की छत भरभराकर नीचे गिर गई. छत के साथ काम कर रहे चार मजदूर भारी मलबे के नीचे दब गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

घटना की सूचना मिलते ही कापरेन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद चारों मजदूरों को सीमेंट और कंक्रीट के मलबे से बाहर निकालकर कापरेन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया गया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

निर्माणाधीन धर्मशाला की छत भरभराकर गिरी (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: जयपुर में निर्माणाधीन सरकारी बिल्डिंग की छत गिरी, शटरिंग ढहने से 11 मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर

सहायक उपनिरीक्षक भंवर सिंह ने बताया कि सोमवार दोपहर हीरापुर गांव में धर्मशाला की छत का निर्माण कार्य चल रहा था. तभी नीचे सहारे के लिए लगाई गई बल्लियां अचानक टूट गईं, जिससे पूरी छत का संतुलन बिगड़ गया और कंक्रीट का ढांचा मजदूरों सहित नीचे गिर गया. हादसा इतना अचानक हुआ कि मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. घटना के बाद अन्य मजदूरों और ग्रामीणों ने मलबा हटाना शुरू किया और पुलिस के पहुंचने तक घायलों को बाहर निकालने का प्रयास जारी रखा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य को तेज किया और एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

Dharamshala roof collapses in Bundi
मजूदरों का अस्पताल में इलाज शुरू हुआ (ETV Bharat Bundi)

हादसे में ये मजदूर हुए घायल : हादसे में लेखराज पुत्र हीरालाल, धर्मेश पुत्र रामदयाल, पवन पुत्र मूलचंद तथा विकास पुत्र धनश्याम मीणा सभी निवासी बालापुरा गंभीर रूप से घायल हो गए. चारों को सिर, हाथ-पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. यहां उनका उपचार जारी है. हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने निर्माण कार्य को फिलहाल रोक दिया है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में बल्लियों के टूटने को हादसे का कारण माना जा रहा है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया या नहीं.

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FOUR LABOURERS TRAPPED IN DEBRIS
LABOUR REFERRED TO KOTA
VILLAGERS PULLED LABORERS OUT
DHARAMSHALA ROOF COLLAPSES IN BUNDI

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