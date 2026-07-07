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बाहर सड़कें डूबीं, अंदर सदन टपका, निगम की छत ने दे दिया लाइव डेमो, खोल दी व्यवस्था की पोल

रायपुर नगर निगम की छत टपकी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: जलभराव से निपटने के लिए बुलाई गई नगर निगम की विशेष सामान्य सभा उस वक्त खुद सुर्खियों में आ गई, जब शहर की बदहाल व्यवस्था पर चर्चा के बीच सभाकक्ष की छत से पानी टपकने लगा. यानी जिस छत के नीचे शहर को बारिश से बचाने की रणनीति बन रही थी, वही छत खुद बारिश के आगे सरेंडर करती नजर आई.

बारिश से शहर में जलभराव, नालों की सफाई, सड़क मरम्मत, पेयजल, बिजली और सफाई व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए रायपुर नगर निगम में विशेष सामान्य सभा बुलाई गई थी. महापौर और मेयर-इन-काउंसिल के सदस्यों ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए. लेकिन तभी बैठक का फोकस अचानक ऊपर चला गया, क्योंकि सभाकक्ष की छत से पानी टपकने लगा. हालात ऐसे बने कि टपकते पानी के नीचे गमले और डस्टबिन रखकर स्थिति संभालनी पड़ी.

रायपुर नगर निगम की छत टपकी (ETV Bharat Chhattisgarh)

व्यवस्था पर सवाल और व्यवस्था का नमूना सामने

विडंबना देखिए, जिस बैठक का मकसद शहर को जलभराव से राहत दिलाने का रोडमैप तैयार करना था, उसी बैठक में मौजूद लोगों को पहले सभाकक्ष के जलभराव से जूझना पड़ा. छत से टपकते पानी की तस्वीरें सामने आने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि जब निगम मुख्यालय की छत ही मानसून नहीं झेल पा रही, तो शहर की सड़कों और मोहल्लों का हाल कैसा होगा?

जलभराव से निपटने रायपुर नगर निगम की बैठक (ETV Bharat Chhattisgarh)

रायपुर में जलभराव पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन सबसे असरदार प्रस्तुति शायद निगम की छत ने दी. सवाल अब यही है, जब व्यवस्था की छत ही टपक रही हो, तो शहर की उम्मीदें आखिर किसके भरोसे टिकें?