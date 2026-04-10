ऋषिकेश के पास रोमानियाई महिला पर्यटक की मौत, होटल में मिली लाश, जानिए पूरा मामला
उत्तराखंड में रोमानियाई महिला पर्यटक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 10, 2026 at 3:49 PM IST
ऋषिकेश: उत्तराखंड के टिहरी जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां ऋषिकेश के लगे टिहरी जिले तपोवन क्षेत्र में विदेशी पर्यटक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि महिला रोमानिया की रहने वाली थी, जिसकी उम्र करीब 30 साल थी. महिला का नाम टोडोस डेनिस क्रिस्टीना था.
6 अप्रैल से तपोवन के होटल में ठहरी हुई थी रोमानियाई महिला: फिलहाल पुलिस की तरफ से जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार टोडोस डेनिस क्रिस्टीना होटल की तीसरी मंजिल से गिरी है. मुनिकीरेती थाना पुलिस के अनुसार क्रिस्टीना बीती 6 अप्रैल से तपोवन के एक होटल में ठहरी हुई थी. 9 अप्रैल की तड़के करीब 3:30 बजे क्रिस्टीना एक दूसरे होटल की तीसरी मंजिल से गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई थी.
उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश के डॉक्टरों ने किया मृत घोषित: बताया जा रहा है कि होटल स्टाफ तत्काल क्रिस्टीना को लेकर उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्राथमिक दौर पर ये मामला आत्महत्या का लग रहा है. पुलिस को स्थानीय लोगों ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार इस घटना से पहले क्रिस्टीना का व्यवहार कुछ असामान्य सा लग रहा था.
महिला के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की आशंका: प्रारंभिक जांच में पुलिस महिला के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की आशंका जता रही है. यह पहली बार नहीं है जब किसी विदेशी पर्यटक के साथ ऐसी घटना घटी हो. मुनि की रेती थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान ने बताया कि अचानक हुई इस घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया है. सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली गई है और दूतावास को सूचित कर दिया गया है.
रोमानियाई दूतावास के जवाब का इंतजार: महिला का शव वर्तमान में सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है. पुलिस अब रोमानियाई दूतावास की ओर से आने वाले निर्देशों और औपचारिकताओं का इंतज़ार कर रही है, जिसके बाद ही शव का पोस्टमार्टम और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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