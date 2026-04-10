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ऋषिकेश के पास रोमानियाई महिला पर्यटक की मौत, होटल में मिली लाश, जानिए पूरा मामला

ऋषिकेश: उत्तराखंड के टिहरी जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां ऋषिकेश के लगे टिहरी जिले तपोवन क्षेत्र में विदेशी पर्यटक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि महिला रोमानिया की रहने वाली थी, जिसकी उम्र करीब 30 साल थी. महिला का नाम टोडोस डेनिस क्रिस्टीना था.

6 अप्रैल से तपोवन के होटल में ठहरी हुई थी रोमानियाई महिला: फिलहाल पुलिस की तरफ से जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार टोडोस डेनिस क्रिस्टीना होटल की तीसरी मंजिल से गिरी है. मुनिकीरेती थाना पुलिस के अनुसार क्रिस्टीना बीती 6 अप्रैल से तपोवन के एक होटल में ठहरी हुई थी. 9 अप्रैल की तड़के करीब 3:30 बजे क्रिस्टीना एक दूसरे होटल की तीसरी मंजिल से गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई थी.

उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश के डॉक्टरों ने किया मृत घोषित: बताया जा रहा है कि होटल स्टाफ तत्काल क्रिस्टीना को लेकर उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्राथमिक दौर पर ये मामला आत्महत्या का लग रहा है. पुलिस को स्थानीय लोगों ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार इस घटना से पहले क्रिस्टीना का व्यवहार कुछ असामान्य सा लग रहा था.