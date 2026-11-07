प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी युवती; कानपुर पुलिस ने मंदिर में कराई शादी
पुलिस ने जब युवती से संपर्क साधा और उसे वापस थाने बुलाया, तो परत-दर-परत प्रेम प्रसंग की पूरी कहानी सामने आ गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 6:48 AM IST
कानपुर: सोशल मीडिया पर पनपा प्यार आखिरकार सात फेरों के बंधन में तब्दील हो गया. कानपुर के सजेती थाने में अनोखा नजारा देखने को मिला. घर से गायब युवती जब पुलिस की गिरफ्त में आई तो उसने प्रेमी के साथ ही रहने की जिद पकड़ ली. इसके बाद दोनों पक्षों के परिजनों की रजामंदी से थाने के बाहर स्थित शिव मंदिर में दोनों का विवाह करा दिया गया.
सजेती थाना प्रभारी अनुज कुमार ने बताया कि बीरबल अकबरपुर निवासी शिव देवी (23) पुत्री शिव कांति बीते 24 अप्रैल को अचानक घर से कहीं चली गई थी. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की, तो तकनीकी सर्विलांस के जरिए युवती की लोकेशन महाराष्ट्र के शिरडी, अहिल्यानगर में मिली.
पुलिस ने जब युवती से संपर्क साधा और उसे वापस थाने बुलाया, तो परत-दर-परत प्रेम प्रसंग की पूरी कहानी सामने आ गई. पता चला कि युवती के फतेहपुर जनपद के चांदपुर थाना क्षेत्र स्थित भागलपुर अमौली निवासी उदयभान (23) पुत्र ओंकार के साथ गहरे प्रेम संबंध हैं. दोनों की पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हुई थी. जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.
युवती अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ चली गई थी. पुलिस द्वारा बरामद किए जाने के बाद जब युवती से पूछताछ की गई, तो उसने अपने परिवार के पास लौटने से साफ इंकार कर दिया. वह जिद पर अड़ी रही कि वह केवल और केवल अपने प्रेमी उदयभान के साथ ही जिंदगी बिताएगी.
युवती के इस रुख को देखते हुए सजेती थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के परिजनों को थाने पर बुलाया और आपसी सहमति से मामले का सुखद समाधान निकालने की पहल की. थाने के बाहर शिव मंदिर में दोनों का विवाह संपन्न करा दिया.
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