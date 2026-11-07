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प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी युवती; कानपुर पुलिस ने मंदिर में कराई शादी

कानपुर पुलिस ने मंदिर में कराई शादी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: सोशल मीडिया पर पनपा प्यार आखिरकार सात फेरों के बंधन में तब्दील हो गया. कानपुर के सजेती थाने में अनोखा नजारा देखने को मिला. घर से गायब युवती जब पुलिस की गिरफ्त में आई तो उसने प्रेमी के साथ ही रहने की जिद पकड़ ली. इसके बाद दोनों पक्षों के परिजनों की रजामंदी से थाने के बाहर स्थित शिव मंदिर में दोनों का विवाह करा दिया गया.

सजेती थाना प्रभारी अनुज कुमार ने बताया कि बीरबल अकबरपुर निवासी शिव देवी (23) पुत्री शिव कांति बीते 24 अप्रैल को अचानक घर से कहीं चली गई थी. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की, तो तकनीकी सर्विलांस के जरिए युवती की लोकेशन महाराष्ट्र के शिरडी, अहिल्यानगर में मिली.