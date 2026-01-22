ETV Bharat / state

घोड़ी नहीं रॉल्स रॉयस पर चढ़ेगा बुंदेली दूल्हा, छतरपुर में होगी रॉयल एंट्री

लग्जरी विंटेज रॉल्स-रॉयस से करेगा दुल्हन के घर एंट्री, दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक है रॉल्स रॉयस.

ROLLS ROYCE FOR BUNDELI GROOMS
छतरपुर में दूल्हे करेंगे रॉयल एंट्री (Etv Bharat)
Published : January 22, 2026 at 12:56 PM IST

Updated : January 22, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
छतरपुर: बुन्देलखंड में आज भी पारंपरिक तौर तरीकों से शादी विवाह का आयोजन होता है. दूल्हा घोड़ी चढ़कर दुल्हन के घर जाता है और फिर विदाई कार या अन्य वाहन से होती है लेकिन अब छतरपुर जिले में शादियों को शाही अंदाज देने के लिए एक दुनिया की सबसे चर्चित लग्जरी विंटेज कार रोल्स-रॉयस की एंट्री हुई है. बुन्देलखंड में शायद यह इकलौती रॉल्स रॉयस कार होगी. इसके सड़क पर आती ही इसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है.

दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक है रॉल्स रॉयस

यह कार दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक मानी जाती है, लेकिन अब छतरपुर के दूल्हे अपनी दुल्हन को इसी लग्जरी कार से लेकर आएंगे. इसे लेकर अब पहले से ही बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. कभी अंग्रेजों के रईसजादों की शाही सवारी कही जाने वाली रॉल्स-रॉयस अब बुन्देलखंड की बारातों से लेकर दुल्हनों की विदाई तक में नजर आएगी.

Rolls Royce for Bundeli Grooms
घोड़ी नहीं Rolls Royce चढ़ेगा बुंदेली दूल्हा (Etv Bharat)

शहर के अजय व शंकर करेंगे लोगों का सपना पूरा

महंगी कारों में सफर करना सभी की चाहत होती है, लेकिन जब करोड़ों रु कीमत वाली रॉल्स-रॉयस कार की बात हो तो आम आदमी के लिए यह एक सपने जैसा होता है. लेकिन उस सपने को सच करने का जिम्मा उठाया है शादी घर संचालक अजय लाल और शंकर लाल पटवा ने. अजय व शंकर कहते हैं कि वे गरीब बेटियां के विवाह में यह गाड़ी फ्री में भेजेंगे.

लग्जरी विंटेज रॉल्स-रॉयस से करेगा दुल्हन के घर एंट्री (Etv Bharat)

विंटेज रॉल्स रॉयस में पहुंचेगा दूल्हा

बुन्देलखंड के छतरपुर में आज भी शादी में दुल्हन के घर तक की एंट्री के लिए दूल्हा को घोड़ी या फिर घर की कार में बिठाकर ही लाने की परम्परा है. ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है,लेकिन अब शादी को शाही ओर यादगार बनाने के लिए स्थानीय शहनाई गार्डन के संचालकों ने पूरी तैयारी कर ली है. दूल्हे को लग्जरी विंटेज रॉल्स-रॉयस कार में बिठाकर दुल्हन के घर पहुंचाया जाएगा और ये नजारा देखने लायक होगा.

luxury wedding service in chhatarpur
शादी में रॉल्स रॉयस से होगी (Etv Bharat)

छतरपुर के शहनाई गार्डन प्रबंधक अनिल सोनी ने बताया, '' इस लग्जरी कार को राजस्थान से लेकर आए हैं, जिसे मॉडिफाई करने में करीब 15 लाख का खर्च आया है. यह कार अपनी शान ओ शौकत के लिए मशहूर है. इसमें हॉर्न भी खास ही हैं, जो ट्रेन के हॉर्न के समान सुनाई देता है, जिसे ड्राइवर के गेट के पास लगाया गया है. इस कार में बैठने पर आप किसी राजा की तरह फील करेंगे. यह बुन्देलखंड की पहली ऐसी कार है, जिसे अब शादी विवाह में भाड़े पर चलाया जाएगा. एक शादी में इसका किराया 20 हजार रु रखा गया है. इसकी फरवरी तक की एडवांस बुकिंग है, वहीं गरीब,निर्धन परिवार की शादी के लिए यह कार बिल्कुल फ्री रहेगी.

Vintage style car service mp chhatarpur
शाही सवारी का आनंद ले सकेंगे छतरपुर के लोग (Etv Bharat)

शाही सवारी का आनंद ले सकेंगे छतरपुर के लोग

शादी घर संचालक अनिल सोनी कहते हैं, '' विंटेज रॉल्स-रॉयस लेकर आए हैं, जो शादी विवाह में चलेगी. धर्मिक आयोजनों के साथ हर तबके के दूल्हा दुल्हन इस में बैठ सकेंगे. जो लोग लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हैं और उनका आनंद नहीं उठा सकते. उन्हें ये बेहद कम दाम में उपलब्ध कराई जाएगी.''

Last Updated : January 22, 2026 at 1:10 PM IST

WEDDING IN LUXURY STYLE
BARAT IN ROLLS ROYCE
ROLLS ROYCE BOOKING FOR WEDDING
MADHYA PRADESH NEWS
ROLLS ROYCE FOR BUNDELI GROOMS

