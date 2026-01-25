ETV Bharat / state

संविधान के निर्माण में पलामू के महान विभूतियों का था योगदान, पांचवी अनुसूची को लेकर यदुवंश सहाय ने उठाई थी आवाज

पलामू: पूरा देश सोमवार को 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था. झारखंड के पलामू के इलाके के तीन महान विभूतियों ने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. संविधान पर हस्ताक्षर करने वालों में पलामू के अमियो कुमार घोष, यदुवंश सहाय और बाबू रामनारायण सिंह ने हस्ताक्षर किया था.

दरअसल दिसंबर 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था. संविधान सभा में अमियो कुमार घोष और यदुवंश सहाय को सदस्य बनाया गया था, जबकि छोटानागपुर के इलाके का नेशनल असेंबली में प्रतिनिधित्व करने वाले बाबू रामनारायण सिंह भी संविधान सभा के सदस्य बने थे. यदुवंश सहाय साधारण पलामू ग्रामीण इलाके के विधायक थे जबकि अमियो कुमार घोष छोटानागपुर साधारण क्षेत्र के विधायक थे.

संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर (Etv Bharat)

पलामू के क्रांतिकारी पर किताब लिखने वाले एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रभात सुमन मिश्रा ने बताया कि संविधान के निर्माण में यदुवंश सहाय और अमियो कुमार घोष की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. बाबूराम नारायण सिंह पलामू के रहने वाले नहीं थे, लेकिन वह छोटा नागपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और संविधान सभा के सदस्य बने थे. सभी ने संविधान के निर्माण में कई महत्वपूर्ण बहसों में भाग लिया और सुझाव दिए.