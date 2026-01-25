संविधान के निर्माण में पलामू के महान विभूतियों का था योगदान, पांचवी अनुसूची को लेकर यदुवंश सहाय ने उठाई थी आवाज
पलामू की जानी-मानी हस्तियों ने भी संविधान बनाने में योगदान दिया. पलामू के यदुवंश सहाय ने पांचवीं अनुसूची के संबंध में अपनी आवाज उठाई थी.
Published : January 25, 2026 at 9:00 PM IST
पलामू: पूरा देश सोमवार को 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था. झारखंड के पलामू के इलाके के तीन महान विभूतियों ने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. संविधान पर हस्ताक्षर करने वालों में पलामू के अमियो कुमार घोष, यदुवंश सहाय और बाबू रामनारायण सिंह ने हस्ताक्षर किया था.
दरअसल दिसंबर 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था. संविधान सभा में अमियो कुमार घोष और यदुवंश सहाय को सदस्य बनाया गया था, जबकि छोटानागपुर के इलाके का नेशनल असेंबली में प्रतिनिधित्व करने वाले बाबू रामनारायण सिंह भी संविधान सभा के सदस्य बने थे. यदुवंश सहाय साधारण पलामू ग्रामीण इलाके के विधायक थे जबकि अमियो कुमार घोष छोटानागपुर साधारण क्षेत्र के विधायक थे.
पलामू के क्रांतिकारी पर किताब लिखने वाले एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रभात सुमन मिश्रा ने बताया कि संविधान के निर्माण में यदुवंश सहाय और अमियो कुमार घोष की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. बाबूराम नारायण सिंह पलामू के रहने वाले नहीं थे, लेकिन वह छोटा नागपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और संविधान सभा के सदस्य बने थे. सभी ने संविधान के निर्माण में कई महत्वपूर्ण बहसों में भाग लिया और सुझाव दिए.
संविधान की पांचवी अनुसूची को लेकर यदुवंश सहाय ने भी संविधान सभा में अपनी बात रखी थी और कहा था कि आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और जीवन शैली की रक्षा करें. प्रभात सुमन मिश्रा बताते हैं कि पांचवी अनुसूची को लेकर यदुवंश सहाय ने कई महत्वपूर्ण बातें कही थी. रांची का आदिवासी हॉस्टल भी यदुवंश सहाय के नाम पर है.
