मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए अब जनप्रतिनिधि भी उतरेंगे मैदान में, निभाएंगे अहम भूमिका
उत्तराखंड में आए दिन मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं सामने आती रहती हैं. जिसकी रोकथाम के लिए मंथन किया गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 31, 2026 at 6:43 AM IST
देहरादून: मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर अब केवल विभाग ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि भी मैदान में होंगे. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों के क्रम में न केवल प्रभावित क्षेत्र के साथ संवाद बढ़ाने के प्रयास तेज किए गए हैं, बल्कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका को भी क्षेत्रीय भाषा में बढ़ाने का प्लान तैयार किया गया है. इसी के तहत वन विभाग ने शुरुआत करते हुए एक कार्यशाला आयोजित की. जिसमें वन विभाग ने जनप्रतिनिधियों और प्रभावित लोगों से ही इस समस्या के निदान पर सुझाव लिए और मौके पर ही दिशा निर्देश भी जारी किए गए.
मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर केवल वन विभाग के कंधों से हटाकर जनप्रतिनिधियों, तमाम क्षेत्रीय लोगों और संगठनों की भूमिका को भी अहम बनाया जा रहा है. इसके तहत उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष अब केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं रहेगा, बल्कि इसमें जनप्रतिनिधियों और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों के तहत राज्य भर में जन जागरूकता कार्यक्रमों को तेज करने का फैसला लिया गया है, जिसमें सांसद, विधायक और स्थानीय निकायों की भूमिका को अहम बनाया जा रहा है.
इसी कड़ी में देहरादून में आयोजित कार्यशाला में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और कल्पना सैनी ने हिस्सा लिया. इस कार्यशाला में मानव-वन्यजीव संघर्ष के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, मौजूदा रोकथाम उपायों, तकनीक के इस्तेमाल, मुआवजा प्रणाली और समुदाय आधारित हस्तक्षेपों पर गहन चर्चा हुई. कार्यशाला में यह स्पष्ट किया गया कि अब संघर्ष रोकथाम की रणनीति ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर होगी. यानी गांव, ग्राम सभा, महिला मंगल दल और युवा समूहों को सीधे तौर पर इसमें जोड़ा जाएगा. जागरूकता कार्यक्रमों में स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया ताकि संदेश सीधे लोगों तक पहुंचे.
WWF इंडिया के प्रतिनिधियों ने बताया कि उत्तराखंड वन विभाग को रेडियो कॉलर दिए गए हैं, जिनसे वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है. इनका बेहतर उपयोग करके समय रहते अलर्ट सिस्टम विकसित किया जा सकता है, जिससे ग्रामीणों को पहले ही सावधान किया जा सके. संवेदनशील गांवों में सोलर लाइट लगाने और उनके नियमित रखरखाव पर सहमति बनी. साथ ही जंगल किनारे फलदार वृक्ष लगाने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि वन्यजीवों को भोजन जंगल में ही मिले और वे आबादी की ओर न आएं. इसके अलावा, संवेदनशील क्षेत्रों में झाड़ी कटान और लैटाना हटाने का निर्णय लिया गया, जिसमें ग्राम सभाओं का सहयोग लिया जाएगा.
उत्तराखंड में गुलदार के हमले सबसे अधिक होते हैं. ऐसे में उनकी वास्तविक संख्या जानने के लिए विशेष गणना कराने का सुझाव दिया गया. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि संघर्ष किन इलाकों में ज्यादा है और वहां किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए. वन्यजीवों से फसल या जान-माल के नुकसान पर अनुग्रह राशि को जल्दी देने पर जोर दिया गया. तय किया गया कि पीड़ितों को लंबे इंतजार में न रखा जाए, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे और विभाग के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो.राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने घोषणा की कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए 12 जिलों में सांसद निधि से प्रत्येक जिले को 5-5 लाख रुपये दिए जाएंगे, जिनका उपयोग सोलर लाइट और सुरक्षा उपायों में किया जाएगा.
