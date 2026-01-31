ETV Bharat / state

मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए अब जनप्रतिनिधि भी उतरेंगे मैदान में, निभाएंगे अहम भूमिका

देहरादून: मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर अब केवल विभाग ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि भी मैदान में होंगे. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों के क्रम में न केवल प्रभावित क्षेत्र के साथ संवाद बढ़ाने के प्रयास तेज किए गए हैं, बल्कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका को भी क्षेत्रीय भाषा में बढ़ाने का प्लान तैयार किया गया है. इसी के तहत वन विभाग ने शुरुआत करते हुए एक कार्यशाला आयोजित की. जिसमें वन विभाग ने जनप्रतिनिधियों और प्रभावित लोगों से ही इस समस्या के निदान पर सुझाव लिए और मौके पर ही दिशा निर्देश भी जारी किए गए.

मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर केवल वन विभाग के कंधों से हटाकर जनप्रतिनिधियों, तमाम क्षेत्रीय लोगों और संगठनों की भूमिका को भी अहम बनाया जा रहा है. इसके तहत उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष अब केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं रहेगा, बल्कि इसमें जनप्रतिनिधियों और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों के तहत राज्य भर में जन जागरूकता कार्यक्रमों को तेज करने का फैसला लिया गया है, जिसमें सांसद, विधायक और स्थानीय निकायों की भूमिका को अहम बनाया जा रहा है.

इसी कड़ी में देहरादून में आयोजित कार्यशाला में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और कल्पना सैनी ने हिस्सा लिया. इस कार्यशाला में मानव-वन्यजीव संघर्ष के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, मौजूदा रोकथाम उपायों, तकनीक के इस्तेमाल, मुआवजा प्रणाली और समुदाय आधारित हस्तक्षेपों पर गहन चर्चा हुई. कार्यशाला में यह स्पष्ट किया गया कि अब संघर्ष रोकथाम की रणनीति ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर होगी. यानी गांव, ग्राम सभा, महिला मंगल दल और युवा समूहों को सीधे तौर पर इसमें जोड़ा जाएगा. जागरूकता कार्यक्रमों में स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया ताकि संदेश सीधे लोगों तक पहुंचे.