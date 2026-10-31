लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण केस में कई डॉक्टरों की भूमिका आई सामने, जानिए पूरा खेल
केजीएमयू में धर्मांतरण केस: 10 महीने तक चली यूपी एसटीएफ की जांच में संस्थान के अलग-अलग विभागों से जुड़ी कई शिकायतों का जिक्र है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 11:35 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 1:24 PM IST
लखनऊ: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों के शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है. करीब 10 महीने तक चली यूपी एसटीएफ की जांच में संस्थान के अलग-अलग विभागों से जुड़ी कई शिकायतों का जिक्र किया गया है.
जांच रिपोर्ट में केवल उन लोगों की भूमिका पर सवाल नहीं उठाए गए हैं, जिन पर महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों को अपने जाल में फंसाने के आरोप हैं, बल्कि कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों और विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में आई है. आरोप है कि शिकायतें मिलने के बाद भी कई मामलों में कार्रवाई नहीं की गई और आरोपितों को बचाने की कोशिश हुई.
एसटीएफ की रिपोर्ट से कई खुलासे
एसटीएफ की सात पन्नों की रिपोर्ट सामने आने के बाद शासन ने भी इस मामले में कदम बढ़ाया है. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 30 अक्टूबर को केजीएमयू के कुलसचिव को पत्र भेजकर रिपोर्ट में चिह्नित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
शासन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है. इसके बाद अब केजीएमयू में विभागीय कार्रवाई को लेकर हलचल तेज हो गई है.
एक महिला डॉक्टर की शिकायत से खुलने लगी परतें
इस पूरे मामले की शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई थी. केजीएमयू की एक जूनियर महिला डॉक्टर ने पैथोलॉजी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज पर गंभीर आरोप लगाए थे. महिला डॉक्टर का आरोप था कि शादी का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाए गए.
बाद में, उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया. विरोध करने पर निजी तस्वीरों और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने की बात भी शिकायत में कही गई थी.
17 दिसंबर 2025 को महिला डॉक्टर ने नींद की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की थी. इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और 23 दिसंबर को चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया.
पुलिस ने 9 जनवरी 2026 को आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद केजीएमयू के भीतर दूसरी महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों की शिकायतें भी सामने आने लगीं. इसके बाद जांच का दायरा बढ़ा और मामला एसटीएफ तक पहुंच गया.
चार विभागों की शिकायतों की हुई जांच
एसटीएफ की रिपोर्ट में पैथोलॉजी, गांधी वार्ड, माइक्रोबायोलॉजी और रेडियोलॉजी विभाग से जुड़े मामलों का उल्लेख किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इन विभागों में काम करने वाली महिला डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और दूसरी महिला कर्मचारियों ने अलग-अलग समय पर उत्पीड़न, शारीरिक शोषण, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने की शिकायतें की थीं.
पैथोलॉजी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज के अलावा इसी विभाग से जुड़े एक अन्य डॉक्टर आदिल के खिलाफ भी महिला कर्मचारी की शिकायत का उल्लेख है. गांधी वार्ड में तैनात नर्सिंग स्टाफ नफीस और फुरकान पर महिला कर्मचारियों को प्रेम संबंध में फंसाने, उनका शोषण करने और निकाह के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं.
वहीं माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संविदा पर काम करने वाले शफात अली खान पर एक महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ छेड़छाड़ और धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाने का आरोप है. रेडियोलॉजी विभाग के डॉक्टर रिजवान पर भी दो महिला डॉक्टरों को ब्लैकमेल करने और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने की शिकायत का जिक्र किया गया है.
इस्लामिक मेडिकोज नाम के ग्रुप का भी जिक्र
इस जांच का एक अहम पहलू 'इस्लामिक मेडिकोज' नाम के ग्रुप का सामने आना है. एसटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक, आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में पहले इस्लामिक स्टूडेंट ग्रुप और बाद में इस्लामिक मेडिकल ग्रुप के नाम से गतिविधियां चलने का उल्लेख किया गया है.
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केजीएमयू के कुछ डॉक्टरों के भी इस ग्रुप से संपर्क थे. इस सिलसिले में प्रोफेसर उस्मान कौसर, डॉ. अहमद और डॉ. कलीम के नाम सामने आए हैं.
इसके अलावा एसए अब्बास और पूर्व कर्मचारी डॉ. नसीम खान का भी रिपोर्ट में उल्लेख है. एसटीएफ ने इन लोगों के संपर्कों और कथित गतिविधियों की जांच के दौरान मिले तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है.
शिकायत करने पर करियर खराब करने की धमकी का आरोप
एसटीएफ की जांच में एक और गंभीर पहलू सामने आया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कुछ महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों को शिकायत करने पर उनका करियर बर्बाद करने, परीक्षा में फेल कराने और नौकरी से हटवाने की धमकी दी गई. कुछ शिकायतों में यह भी कहा गया कि महिला कर्मचारियों की बात सुनने के बजाय उन्हें ही मानसिक रूप से परेशान किया गया.
रिपोर्ट में पैथोलॉजी विभाग के तत्कालीन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश बाबू और कुछ अन्य वरिष्ठ फैकल्टी सदस्यों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं. आरोप है कि शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई और कुछ मामलों में आरोपित डॉक्टरों का बचाव किया गया. डॉ. वाहिद अली का नाम भी आरोपितों को सहयोग देने और कुछ गतिविधियों में भूमिका को लेकर सामने आया है.
छुट्टी देने में भेदभाव की शिकायतें भी शामिल
एसटीएफ की रिपोर्ट में विभागों के भीतर कामकाज और छुट्टी देने के तरीके को लेकर भी शिकायतों का उल्लेख है. कुछ महिला डॉक्टरों का आरोप था कि उन्हें छठ पूजा, दीपावली और परिवार में अंतिम संस्कार जैसे जरूरी मौकों पर छुट्टी लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा.
वहीं दूसरे कर्मचारियों को धार्मिक और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए आसानी से छुट्टी मिलने की बात कही गई. रिपोर्ट में इन शिकायतों को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है.
25 अगस्त को शासन को भेजी गई थी रिपोर्ट
एसटीएफ ने अपनी जांच पूरी करने के बाद 25 अगस्त 2026 को सात पन्नों की रिपोर्ट शासन को भेजी थी. जांच की जिम्मेदारी एसटीएफ के अधिकारी प्रमेश शुक्ला को दी गई थी. अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव आनंद कुमार त्रिपाठी की ओर से 30 अक्टूबर को केजीएमयू के कुलसचिव को पत्र भेजा गया है. इसमें केजीएमयू अधिनियम 2002 और परिनियमावली-2011 के तहत संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है.
अब इस पूरे मामले में केजीएमयू प्रशासन की भूमिका अहम होगी. देखना होगा कि एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर कितने लोगों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू होती है और वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही किस तरह तय की जाती है. साथ ही उन महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों की शिकायतों पर भी क्या कार्रवाई होती है, जिनकी बात सामने आने के बाद यह पूरा मामला जांच के दायरे में आया.
ये भी पढ़ें- केजीएमयू धर्मांतरण मामले में सरकार सख्त; कार्रवाई के निर्देश के साथ रिपोर्ट भी तलब