ETV Bharat / state

लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण केस में कई डॉक्टरों की भूमिका आई सामने, जानिए पूरा खेल

केजीएमयू में धर्मांतरण केस: कई डॉक्टरों की भूमिका भी आई सामने. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों के शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है. करीब 10 महीने तक चली यूपी एसटीएफ की जांच में संस्थान के अलग-अलग विभागों से जुड़ी कई शिकायतों का जिक्र किया गया है.

जांच रिपोर्ट में केवल उन लोगों की भूमिका पर सवाल नहीं उठाए गए हैं, जिन पर महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों को अपने जाल में फंसाने के आरोप हैं, बल्कि कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों और विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में आई है. आरोप है कि शिकायतें मिलने के बाद भी कई मामलों में कार्रवाई नहीं की गई और आरोपितों को बचाने की कोशिश हुई.

केजीएमयू में धर्मांतरण केस: कई डॉक्टरों की भूमिका भी आई सामने. (ईटीवी भारत) एसटीएफ की रिपोर्ट से कई खुलासे एसटीएफ की सात पन्नों की रिपोर्ट सामने आने के बाद शासन ने भी इस मामले में कदम बढ़ाया है. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 30 अक्टूबर को केजीएमयू के कुलसचिव को पत्र भेजकर रिपोर्ट में चिह्नित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. शासन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है. इसके बाद अब केजीएमयू में विभागीय कार्रवाई को लेकर हलचल तेज हो गई है. केजीएमयू में धर्मांतरण केस: कई डॉक्टरों की भूमिका भी आई सामने. (ईटीवी भारत) एक महिला डॉक्टर की शिकायत से खुलने लगी परतें इस पूरे मामले की शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई थी. केजीएमयू की एक जूनियर महिला डॉक्टर ने पैथोलॉजी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज पर गंभीर आरोप लगाए थे. महिला डॉक्टर का आरोप था कि शादी का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाए गए. बाद में, उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया. विरोध करने पर निजी तस्वीरों और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने की बात भी शिकायत में कही गई थी. 17 दिसंबर 2025 को महिला डॉक्टर ने नींद की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की थी. इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और 23 दिसंबर को चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने 9 जनवरी 2026 को आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद केजीएमयू के भीतर दूसरी महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों की शिकायतें भी सामने आने लगीं. इसके बाद जांच का दायरा बढ़ा और मामला एसटीएफ तक पहुंच गया. चार विभागों की शिकायतों की हुई जांच एसटीएफ की रिपोर्ट में पैथोलॉजी, गांधी वार्ड, माइक्रोबायोलॉजी और रेडियोलॉजी विभाग से जुड़े मामलों का उल्लेख किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इन विभागों में काम करने वाली महिला डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और दूसरी महिला कर्मचारियों ने अलग-अलग समय पर उत्पीड़न, शारीरिक शोषण, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने की शिकायतें की थीं. पैथोलॉजी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज के अलावा इसी विभाग से जुड़े एक अन्य डॉक्टर आदिल के खिलाफ भी महिला कर्मचारी की शिकायत का उल्लेख है. गांधी वार्ड में तैनात नर्सिंग स्टाफ नफीस और फुरकान पर महिला कर्मचारियों को प्रेम संबंध में फंसाने, उनका शोषण करने और निकाह के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं. वहीं माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संविदा पर काम करने वाले शफात अली खान पर एक महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ छेड़छाड़ और धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाने का आरोप है. रेडियोलॉजी विभाग के डॉक्टर रिजवान पर भी दो महिला डॉक्टरों को ब्लैकमेल करने और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने की शिकायत का जिक्र किया गया है. केजीएमयू में धर्मांतरण केस: कई डॉक्टरों की भूमिका भी आई सामने. (ईटीवी भारत)