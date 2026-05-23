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रांची और धनबाद में रोजगार मेला का आयोजन, अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण

रांची में आयोजित रोजगार मेले में अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र सौंपते रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह. ( फोटो-ईटीवी भारत )