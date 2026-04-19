दिल्ली-एनसीआर में नौकरी करने का सुनहरा मौका, 1500 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी; यहां देखें पूरी डिटेल्स
गाजियबाद जिला प्रशासन द्वारा युवाओं से अपील की गई है कि वह अपने सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड लेकर आए.
Published : April 19, 2026 at 2:05 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आप दिल्ली एनसीआर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है. गाजियाबाद में 24 अप्रैल 2026 को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. रोजगार मेले का आयोजन जिला सेवायोजन कार्यालय गाजियाबाद और HRIT विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा. मेले की शुरुआत 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे से HRIT विश्वविद्यालय परिसर में होगी, रोजगार मेले में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियों शामिल होंगी. आप अपना रिज्यूम तैयार रखें और निर्धारित समय पर रोजगार मेले में पहुंचकर नौकरी हासिल कर सकते हैं.
गाजियाबाद में रोजगार मेला
मिली जानकारी के मुताबिक इच्छुक अभ्यर्थी सेवायोजन विभाग के वेब पोर्टल rojgarsangam.up.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. विभाग की वेबसाइट पर रोजगार मेले से संबंधित तमाम जानकारी उपलब्ध है. रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात इच्छुक अभ्यर्थी 24 अप्रैल को समय अनुसार अपने समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, बायोडाटा की छाया प्रति के साथ शामिल हो सकते हैं.
जिला सेवायोजन विभाग द्वारा पूर्व से पोर्टल पर रजिस्टर्ड युवाओं को रोजगार मेले के संबंध में जानकारी दी गई है. इसके अतिरिक्त विभिन्न कॉलेजों में भी इस रोजगार मेले के संबंध में प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल होकर लाभ उठा सकें.
रोजगार के लिए योग्यता और वेतन
जिला सेवायोजन अधिकारी दिव्या त्रिपाठी के मुताबिक 24 अप्रैल 2026 को HRIT विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली रोजगार मेले में 1500 से अधिक पदों पर विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा चयन किया जाएगा. रोजगार मेले में हाई स्कूल से स्नातक/स्नातकोत्तर, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक आदि योग्यता के 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. रोजगार मेले में डेढ़ हजार पदों के लिए 11000 से 48000 प्रतिभा का वेतन है.
रोजगार मेले में आने वाली कंपनियां आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस और तकनीकी क्षेत्र में भर्ती करेंगे जिससे अलग-अलग योग्यता वाले युवाओं को अवसर मिलेगा चेन प्रक्रिया में उम्मीदवारों का प्रारंभिक इंटरव्यू मौके पर ही लिया जाएगा और शॉर्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों को तुरंत मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किया जाएगा. जिला प्रशासन द्वारा युवाओं से अपील की गई है कि वह अपने सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड लेकर आए ताकि चयन प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी ना हो और अधिक से अधिक उम्मीदवार इस मौके का लाभ उठा सके.
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