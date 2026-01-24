ETV Bharat / state

हजारीबाग में रोजगार मेले का आयोजन, 223 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र, पीएम ने दिया नागरिक देवो भव: का मंत्र

हजारीबाग में रोजगार मेला का आयोजन किया गया. इस दौरान 223 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया.

Rojgar Mela in Hazaribag
हजारीबाग में रोजगार मेले के दौरान अभ्यर्थियों के साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 24, 2026 at 5:04 PM IST

हजारीबाग:बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय, मेरू कैंप, हजारीबाग में शनिवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों को संबोधित किया. देश के 45 स्थानों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया. रोजगार मेले के 18वें संस्करण में 61000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया. कार्यक्रम स्थल पर अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना. हजारीबाग में 463 अभ्यर्थियों में से 223 को नियुक्ति पत्र दिया गया है.

बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय, मेरू कैंप, हजारीबाग में रोजगार मेले का 18 वां संस्करण का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुईं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 61,000 अभ्यर्थियों को वर्चुअल नियुक्ति पत्र सौंपा. प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के बाद अभ्यर्थियों में गजब का उत्साह नजर आया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी.

रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और अभ्यर्थियों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पीएम ने दिया नागरिक देवो भवः का मंत्र

प्रधानमंत्री ने अभ्यर्थियों से "नागरिक देवो भव:" की भावना से देश की सेवा करने की अपील की. उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत एक युवा देश में से एक है. युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार कई स्तर पर काम कर रही है. दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ा है. देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है. 2047 तक भारत विकसित देशों की सूची में शामिल होगा.

हजारीबाग में 223 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र

हजारीबाग में 463 अभ्यर्थियों में से 223 को नियुक्ति पत्र दिया गया. इसमें बीएसएफ के 184, सीआरपीएफ के 14, एसएसबी के 7, आईटीबीपी के 7 और असम राइफल के 11 सफल अभ्यर्थी शामिल हैं. इस दौरान अभ्यर्थियों में गजब का उत्साह नजर आया.

Rojgar Mela in Hazaribag
अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र सौंपते पीएम नरेंद्र मोदी. (फोटो-ईटीवी भारत)

मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कई अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के युवाओं को बड़ी सौगात रोजगार के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं. आप सरकारी नौकरी से देश की सेवा की शुरुआत करने जा रहे हैं. विकसित भारत बनाने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण होगा. भारत युवा शक्ति के जरिए पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है. देश विश्व के सामने पांचवीं शक्तिशाली देश बनकर उभर रहा है. देश में आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का दायरा बढ़ा है.

Rojgar Mela in Hazaribag
अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र सौंपतीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी. (फोटो-ईटीवी भारत)

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान सफल अभ्यर्थियों को "नागरिक देवो भाव" का मंत्र दिया है. इस मंत्र पर वर्तमान सरकार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बताए हुए रास्ते पर युवा को चलना चाहिए, ताकि राष्ट्र निर्माण में हर एक युवा की सहभागिता सुनिश्चित हो.

अभ्यर्थियों ने सुना पीएम का संबोधन

वहीं सफल अभ्यर्थियों ने कहा कि पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने का मौका मिला है. यह पल जीवन भर याद रहेगा. अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर रोजगार मेला का आयोजन हुआ है. केंद्र सरकार के प्रयास से रोजगार मिला है. सभी अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया.

Rojgar Mela in Hazaribag
हजारीबाग में रोजगार मेले के दौरान उपस्थित केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

नियुक्ति पत्र पाने के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर साफ खुशी छलक रही थी. अभ्यर्थियों ने कहा कि विकसित भारत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करेंगे, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा हो सके.

