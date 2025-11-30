ETV Bharat / state

योगी सरकार का युवाओं को तोहफा; बनारस में लगेगा रोजगार महाकुंभ, 20 हजार को जॉब, जानिए डेट और प्रक्रिया

रोजगार मेला में राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय 300 कंपनियां लेंगी भाग, सालाना सैलरी 3 लाख से ज्यादा.

रोजगार मेला 2025
रोजगार मेला 2025 (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 8:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को नौकरी देने के लिए रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन करने जा रही है. यह रोजगार मेला 9 व 10 दिसंबर 2026 को वाराणसी के गवर्मेंट आईटीआई करौंदी में लगेगा. इसमें राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय 300 कंपनियां लगभग 20 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी देंगी. जिसमें अधिकतम सालाना सैलरी 3 लाख 60 हजार तक होगी.

क्यूआर से ले सकेंगे हिस्सा: वाराणसी क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के रोजगार मेला प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि, प्रतिभागी निःशुल्क मेले में हिस्सा ले सकते है. रोजगार मेले के लिए उन्हें रोजगार संगम पोर्टल पर और ऑन स्पॉट पंजीयन की सुविधा दी जा रही है. अभ्यर्थियों के सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी क्यूआर कोड को जारी किया गया है, जिसे स्कैन करके भी इस महाकुम्भ में हिस्सा ले सकते हैं. मेले में आईटी, निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, पर्यटन और सेवा, सुरक्षा आदि क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां आएंगी, जो युवाओं की भर्ती करेंगी.

इन कंपनियों में नौकरी का मिलेगा मौका: रोजगार महाकुंभ में एलएंडटी, इफको, अक्सिक्स बैंक, वर्धमान टेक्सटाइल स्विगी लिमिटेड, ब्लिंकिट, क्वेस कॉर्प लिमिटेड, एम्आरएफ चेन्नई, एसआईएस इंडिया लिमिटेड, श्रीराम पिस्टन एंड रिंग, एसबीआई ,पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ोदा, होटल ताज, टाटा मोटर्स महिंद्रा, टीवीएस, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक,ओरबेल इलेक्ट्रॉनिक्स ,आरके सोलर यूपी राज्य परिवहन निगम में संविदा पर चालक की भर्ती, डिक्सन इंटरनेशनल नोएडा, एसआईएस सिक्योरिटी, राष्ट्रीयकृत बैंक, ऑटोमोबाइल कंपनी, सिक्योरिटी सलूशन कंपनी, टेक्सटाइल, फुटवियर, सर्विस सेक्टर, रियल एस्टेट, सेल्स एंड मार्केटिंग,आईटी सॉफ्टवेयर, एजुकेशन, जैसे कई सेक्टर से जुड़ी प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी.

ये लोग निःशुल्क ले सकते हैं हिस्सा: वृहद रोजगार मेला में हाईस्कूल, इंटर, स्नातक, परास्नातक,आईटीआई, डिप्लोमा, एमबीए, बीबीए, होटल मैनज्मेंट, बीटेक, एलएलबी, डी-फार्मा, बी-फार्मा, एम-फार्मा और प्रोफेशनल डिग्री के अभ्यर्थी रोजगार मेला में निःशुल्क भाग ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी के इन जिलों में लगेगा रोजगार मेला; 15 हजार बेरोजगारों को नौकरियां देंगी 100 कंपनियां

TAGGED:

VARANASI NEWS
ROJGAR MAHAKUMBH
VARANASI ROJGAR MAHAKUMBH 2025
ROJGAR MELA
ROJGAR MAHAKUMBH 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.