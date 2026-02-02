ETV Bharat / state

यूपी में इस दिन रोजगार महाकुंभ; 12 हजार भर्तियां, सैलरी 50 हजार तक, जानिए कैसे करें आवेदन

24 फरवरी से 26 फरवारी तक चलेगा रोजगार मेला, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, और बागपत की कंपनियां होंगी शामिल.

रोजगार मेला
रोजगार मेला (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 10:46 AM IST

Updated : February 2, 2026 at 11:15 AM IST

मेरठ: मेरठ में 26 फरवरी से तीन दिवसीय रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा. यह महाकुंभ 24 से 26 फरवरी तक चलेगा. प्रत्येक दिन 80 से 100 प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल होंगी. करीब 12 हजार युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र दिलाने का प्रयास होगा. इच्छुक युवाओं को सेवायोजन विभाग के रोजगार संगम पोर्टल पर rojgarsangam.up.gov.In जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा.

सहायक निदेशक (क्षेत्रीय कार्यालय सेवायोजन विभाग मेरठ) शशि भूषण उपाध्याय ने बताया कि फरवरी महीने में रोजगार महाकुंभ का आयोजन मेरठ में होने जा रहा है. रोजगार महाकुंभ के लिए समय निश्चित कर लिया गया है. यह रोजगार महाकुंभ 24, 25 और 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा.

शशिभूषण उपाध्याय, सहायक निदेशक सेवायोजन विभाग, मेरठ (Video Credit: ETV Bharat)

80 से 100 कंपनियां शामिल होंगी: शशिभूषण उपाध्याय ने बताया कि रोजगार महाकुंभ में प्रत्येक दिन दिल्ली-एनसीआर और आसपास के शहरों की 80 से 100 कंपनियां शामिल होंगी. इसके लिए नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, और बागपत की अधिकतम निजी क्षेत्र की कंपनियों बात हो गई हैं. इस रोजगार महाकुंभ में पूरे प्रदेश से कोई भी युवा शामिल हो सकता है.

पूरी प्रक्रिया निशुल्क: शशिभूषण उपाध्याय ने बताया कि इसके लिए युवाओं को रोजगार संगम पोर्टल पर rojgarsangam.up.gov.In जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा. अगर कोई भी युवा किसी कारणवश पंजीकरण भी नहीं कर पाता है, तो रोजगार महाकुंभ में आकर इंटरव्यू दे सकता है. मौके पर ही पंजीकरण की प्रक्रिया कर सकता है. इस रोजगार मेले की पूरी प्रक्रिया निशुल्क है.

दसवीं पास युवाओं को भी मौका: शशि भूषण उपाध्याय ने बताया कि इस रोजगार महाकुंभ में ग्रेजुएट या बारहवीं पास युवाओं को लगभग 12 हजार रुपये प्रतिमाह से 15000 हजार प्रतिमाह न्यूनतम वेतनमान पर चयनित किया जाएगा. हालांकि कुछ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की कंपनियां दसवीं पास युवाओं को भी नौकरी देंगी, जिसका वेतन दस हजार रुपये से शुरू होगा.

35 से 50 हजार तक की नौकरी मिलने का मौका: शशि भूषण उपाध्याय ने बताया कि बीटेक, एमटेक, बीसीए और एमसीए, बीबीए एमबीए समेत अन्य तकनीकी वाले युवाओं को 35 हजार से 50 हजार रुपया प्रतिमाह तक की नौकरियां मिल सकती हैं. इस रोजगार महाकुम्भ में 12 हजार पदों पर नियुक्ति पत्र युवाओं को दिया जाएगा.

Last Updated : February 2, 2026 at 11:15 AM IST

