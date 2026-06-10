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नौकरी की तलाश खत्म करने का मौका: बलौदाबाजार में आज रोजगार मेला, 143 पदों पर भर्ती

रोजगार मेले में जिले की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों और निजी कंपनियों की भागीदारी रहेगी. कुकुरदी स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट, रिसदा की न्यूविस्टा लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एनआईआईटी लिमिटेड, शांता टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड, ईएलएक्सर कम्युनिकेशंस और उत्कर्ष पब्लिक स्कूल जैसे संस्थान योग्य उम्मीदवारों का चयन करेंगे.

बलौदाबाजार: रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बुधवार का दिन उम्मीदों से भरा होने वाला है. जिला रोजगार कार्यालय द्वारा लाईवलीहुड कॉलेज सकरी में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियां सीधे युवाओं का साक्षात्कार लेकर भर्ती करेंगी. खास बात यह है कि इस मेले में कुल 143 पदों के लिए इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे. आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक, बीई, बीटेक, बीएड और यहां तक कि 8वीं एवं 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए भी विभिन्न पदों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध रहेंगे.

कुकुरदी स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में सेफ्टी स्टेवर्ड, बॉयलर ऑपरेटर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन और फिटर के पदों पर भर्ती होगी. इन पदों के लिए आईटीआई, डिप्लोमा और सेफ्टी संबंधित योग्यता रखने वाले अनुभवी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी. तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए यह एक अच्छा अवसर माना जा रहा है क्योंकि चयनित उम्मीदवारों को उद्योग में काम करने का मौका मिलेगा.

इंजीनियरों के लिए भी खुला रास्ता

रिसदा स्थित न्यूविस्टा लिमिटेड द्वारा केमिकल इंजीनियर के पद पर भर्ती की जाएगी.बीटेक केमिकल योग्यता रखने वाले और उद्योग में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं. वहीं शांता टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा मैकेनिकल इंजीनियर के साथ मशीन ऑपरेटर, फिटर, वेल्डर, हेल्पर और हाइड्रा ड्राइवर जैसे पदों पर भी भर्ती की जाएगी.

बीमा और प्रबंधन क्षेत्र में करियर का अवसर

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस द्वारा यूनिट मैनेजर और लाइफ मित्र के कुल 33 पदों पर भर्ती की जाएगी. 10वीं से स्नातक तक की योग्यता रखने वाले युवा इसमें भाग ले सकते हैं. निजी क्षेत्र में सेल्स, मार्केटिंग और मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह अच्छा मौका होगा.

शिक्षा क्षेत्र में भी निकली भर्ती

रसेड़ा स्थित उत्कर्ष पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षकों के 10 पदों पर भर्ती की जाएगी. अंग्रेजी माध्यम से स्नातक और बीएड योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. जिले में निजी स्कूलों में रोजगार की तलाश कर रहे शिक्षित युवाओं के लिए यह राहत भरी खबर है.

सोलर और तकनीकी सेक्टर में बढ़ रही मांग

ईएलएक्सर कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वायरमैन, सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन और जूनियर ड्राफ्ट्समैन जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी. जानकारों का मानना है कि आने वाले वर्षों में सोलर ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तेजी से बढ़ेंगी. ऐसे में युवाओं के लिए यह क्षेत्र आकर्षक विकल्प बन सकता है.

इंटरव्यू में शामिल होने से पहले ये जरूरी

रोजगार मेले में भाग लेने के लिए जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है. इसके साथ ही ऑनलाइन रोजगार आवेदन भी किया होना चाहिए. युवा छत्तीसगढ़ रोजगार एप या रोजगार पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन और आवेदन कर सकते हैं.

साथ लेकर जाएं ये दस्तावेज

सभी शैक्षणिक अंकसूचियों की छायाप्रति

आधार कार्ड

जाति प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

रोजगार पंजीयन प्रमाण

रोजगार आवेदन की प्रिंट कॉपी

दो पासपोर्ट साइज फोटो

युवाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मेला?

पिछले कुछ वर्षों में निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन कई बार योग्य उम्मीदवारों और कंपनियों के बीच सीधा संपर्क नहीं बन पाता. रोजगार मेला इस दूरी को कम करता है. यहां कंपनियां सीधे उम्मीदवारों से मिलती हैं, उनका इंटरव्यू लेती हैं और योग्यता के आधार पर चयन करती हैं.इससे युवाओं को कम समय में रोजगार पाने का अवसर मिलता है.