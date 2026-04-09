ETV Bharat / state

मथुरा में "रोजगार दो-सामाजिक न्याय दो" यात्रा का समापन; संजय सिंह बोले- "गाजियाबाद के लिए होगी अगली पदयात्रा"

मथुरा : आम आदमी पार्टी की "रोजगार दो-सामाजिक न्याय दो" पदयात्रा का समापन गुरुवार को कृष्ण की नगरी में हुआ. 3 अप्रैल से आगरा ताज नगरी से पदयात्रा शुरू हुई और 9 अप्रैल को मथुरा में समापन किया गया. इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगली पदयात्रा मेरठ से गाजियाबाद के लिए होगी.

पदयात्रा का हुआ समापन : आम आदमी पार्टी की "रोजगार दो-सामाजिक न्याय दो" पदयात्रा 3 अप्रैल आगरा ताज नगरी से प्रारंभ हुई और हाथरस होते हुए मथुरा में गुरुवार को पदयात्रा का समापन किया गया. शहर के इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित किया.



उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज श्री कृष्ण की नगरी से ऐलान कर रहा हूं, धर्म युद्ध है अधर्म के खिलाफ यह जारी रहेगा. क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि अगर आपका अधिकार छिना जाए, आपका हक मारा जाए तो फिर उसके लिए युद्ध करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा और महाभारत करनी पड़ेगी. उसे महाभारत में जीत हासिल करने के लिए हम तैयार हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं.





उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में 50 हजार स्कूलों को बंद कर दिया गया. मासूम बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी? युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता, किसानों को मुआवजे नहीं दिए जाते, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जाता.



