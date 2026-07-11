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10 साल की बच्ची से दुष्कर्म-मर्डर: दोषी बलिराम सिंह को फांसी, रोहतास विशेष पॉक्सो कोर्ट का फैसला

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में छह वर्ष पूर्व एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी नृशंस हत्या करने के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सात अरविंद ने अभियुक्त बलिराम सिंह को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने इस अपराध को दुर्लभ श्रेणी में रखते हुए यह सजा दी. साथ ही पीड़ित की मां को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी आदेश दिया गया.

घटना दिवाली के दिन हुई: 15 नवंबर 2020 को दिवाली के दिन आरोपी बलिराम सिंह ने 10 वर्षीय बच्ची को खिलौना व चॉकलेट का लालच देकर बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया. वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी. आरोपी ने पकड़े जाने के डर से मासूम का शव घर में एक काठ के बक्से में छिपा दिया और खुद दूसरे घर में छिप गया.

विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह (ETV Bharat)

गवाह की सूचना पर हुई तलाशी: गांव के एक व्यक्ति ने बलिराम सिंह को बच्ची के साथ जाते देखा था. इसी गवाही के आधार पर पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली और बक्से से बच्ची का शव बरामद किया. मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया था.

मुकदमे में 11 गवाह पेश: मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को पूर्ण रूप से दोषी पाया. सभी सबूतों पर गौर करते हुए न्यायाधीश ने फैसला सुनाया.