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10 साल की बच्ची से दुष्कर्म-मर्डर: दोषी बलिराम सिंह को फांसी, रोहतास विशेष पॉक्सो कोर्ट का फैसला

रोहतास कोर्ट ने 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी बलिराम सिंह को फांसी की सजा सुनाई. 6 साल पहले हुई वारदात.

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रोहतास में फांसी की सजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 11, 2026 at 10:47 AM IST

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रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में छह वर्ष पूर्व एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी नृशंस हत्या करने के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सात अरविंद ने अभियुक्त बलिराम सिंह को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने इस अपराध को दुर्लभ श्रेणी में रखते हुए यह सजा दी. साथ ही पीड़ित की मां को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी आदेश दिया गया.

घटना दिवाली के दिन हुई: 15 नवंबर 2020 को दिवाली के दिन आरोपी बलिराम सिंह ने 10 वर्षीय बच्ची को खिलौना व चॉकलेट का लालच देकर बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया. वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी. आरोपी ने पकड़े जाने के डर से मासूम का शव घर में एक काठ के बक्से में छिपा दिया और खुद दूसरे घर में छिप गया.

विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह (ETV Bharat)

गवाह की सूचना पर हुई तलाशी: गांव के एक व्यक्ति ने बलिराम सिंह को बच्ची के साथ जाते देखा था. इसी गवाही के आधार पर पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली और बक्से से बच्ची का शव बरामद किया. मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया था.

मुकदमे में 11 गवाह पेश: मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को पूर्ण रूप से दोषी पाया. सभी सबूतों पर गौर करते हुए न्यायाधीश ने फैसला सुनाया.

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विशेष लोक अभियोजक की टीम (ETV Bharat)

अदालत ने माना दुर्लभ अपराध: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सात अरविंद ने कहा कि यह अपराध अत्यंत जघन्य और दुर्लभ है. बच्ची के साथ किए गए इस क्रूर कृत्य को देखते हुए फांसी की सजा उचित है. कोर्ट ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए समाज को संदेश दिया कि बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों पर कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी.

परिवार को मिलेगी आर्थिक मदद: अदालत ने फैसले के साथ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास भी किया. न्यायाधीश ने पीड़ित मां को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने का आदेश राज्य सरकार को दिया. इससे परिवार को कुछ राहत मिल सकेगी.

समाज में फैलेगा डर: इस फैसले से जिले सहित पूरे बिहार में नाबालिग बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्ती का संदेश गया है. विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने कहा कि मजबूत अभियोजन पक्ष के कारण ही यह सजा संभव हो सकी. पीड़ित परिवार अब न्याय मिलने से कुछ सुकून महसूस कर रहा है.

"इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई थी. अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर एडीजे सात अरविंद ने अभियुक्त बलिराम सिंह को घटना का दोषी पाया और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा मुकर्रर की."-हीरा प्रताप सिंह, विशेष लोक अभियोजक

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