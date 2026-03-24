'गोली मार देंगे..' बिहार में SP का बॉडीगार्ड बताकर जबरन LPG सिलेंडर ले गया पुलिसकर्मी
रोहतास में एसपी का बॉडीगार्ड बताकर पुलिसकर्मी ने गैस सिलेंडर छीन लिया. जाते-जाते उसने गाली और धमकी भी दी. पढ़ें पूरी खबर..
Published : March 24, 2026 at 1:34 PM IST
सासाराम: बिहार में एलपीजी सिलेंडर को लेकर इस कदर अफरातफरी का आलम है कि एक तरफ जहां कालाबाजारी शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग रसूख का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. रोहतास में पुलिस की वर्दी का धौंस दिखाकर एक पुलिसकर्मी ने एलपीजी गैस के वितरक (मोहिनी एंटरप्राइजेज) और कर्मियों को जान से मारने की धमकी दी और बिना पैसे दिए ही जबरन गैस सिलेंडर लेकर चला गया. मामले में गैस एजेंसी के ऑनर ने आरोपी के विरुद्ध डेहरी नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है.
जबरन ले गया गैस सिलेंडर: संचालक उदय शंकर ने आरोप लगाया कि अरुण कुमार सिंह नामक व्यक्ति अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हुए बिना नंबर लगाए रसोई गैस मांग रहा था. वह खुद को बार-बार रोहतास एसपी का बॉडीगार्ड बता रहा था लेकिन जब मैनेजर ने बिना नंबर लगाए गैस सिलेंडर नहीं देने की बात कही तो उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी.
गाली-गलौज और मारने की धमकी दी: इस दौरान जब कर्मियों ने मैनेजर से बात कराई तो फोन पर अरुण कुमार सिंह ने गंदी-गंदी गालियां दी और गैस एजेंसी को बंद कराने की धमकी दी. साथ ही गोली मारने की भी धमकी दी और गैस वेंडर से जबरन बिना पैसा दिए गैस सिलेंडर लेकर चला गया.
पहले से रहा है ग्राहक: मोहिनी इंटरप्राइजेज गैस एजेंसी के संचालक उदय शंकर का कहना है कि पाली रोड के रहने वाले अरुण कुमार सिंह उनके पहले से ग्राहक हैं लेकिन सरकार की नई गाइडलाइन के तहत उनको बिना नंबर लगाए सिलेंडर नहीं दिया सकता था. इसके बावजदू पहले तो उसने रोहतास एसपी का बॉडीगार्ड बताते हुए गाली गलौज किया और फिर गैस सिलेंडर भी लेकर चला गया. उसने सिलेंडर के पैसे भी नहीं दिए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है.
"अरुण कुमार सिंह नाम का शख्स गैस एजेंसी में आया और बिना नंबर लगाएं ही सिलेंडर देने की जिद करने लगा. खुद को एसपी का बॉडीगार्ड बता रहा था. कार्यालय के कर्मियों ने जब मना किया तो यहां से चला गया फिर बाद में वह तार बंगला स्थित डिलीवरी सेंटर पर पहुंचा और बिना पैसे भुगतान किए ही वेंडर से जबरन भरा हुआ सिलेंडर लेकर जाने लगा. वेंडर के मना करने पर गाली गलौज और गोली मारने की धमकी भी दी."- उदय शंकर, संचालक, मोहिनी एंटरप्राइजेज गैस एजेंसी, डेहरी
आरोपी के खिलाफ शिकयत दर्ज: उदय शंकर ने इस मामले में अरुण कुमार सिंह के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है. उन्होंने बताया कि पुलिस के वरीय अधिकारियों से भी बात हुई है. वरीय अधिकारी वह कहना है कि उचित कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इधर पूरे मामले पर डेयरी नगर थाना अध्यक्ष शिवेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में छानबीन चल रही है. जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
"मोहिनी इंटरप्राइजेज के ऑनर के द्वारा थाने में प्राथमिक की दर्ज कराई गई है. मामले में अनुसंधान किया जा रहा है. जांच उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी."- शिवेंद्र कुमार, नगर थानाध्यक्ष, डेहरी थाना
गैस एजेंसी संचालकों में नाराजगी: इधर, इस घटना के बाद जिले के गैस एजेंसी संचालकों में नाराजगी है. वहीं एक सीसीटीवी भी प्राप्त हुआ है, जिसमें सफेद शर्ट पहने हुए गले में आई कार्ड लटका आरोपी अरुण कुमार सिंह एजेंसी के काउंटर पर भी नजर आ रहा है. गाली गलौज और धमकी मोबाइल पर ही हुई है, जिसका ऑडियो भी सामने आया है.
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