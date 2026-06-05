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बिना लाइसेंस नहीं चला पाएंगे नाव..सोन नदी में अवैध नावों पर प्रशासन का शिकंजा

रोहतास में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सोन नदी की नावों पर रोक लगी; अब रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के बिना परिचालन नहीं होगा.

rohtas son river illegal boat operation ban
सोन नदी में नाव का परिचालन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 5, 2026 at 7:20 PM IST

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रोहतास: रोहतास जिले में सोन नदी में संचालित हो रही नावों के अवैध परिचालन पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सोन नदी में नौका संचालन पर अस्थाई रोक लगा दी गई है. इसी क्रम में शुक्रवार को परिवहन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नाव संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच की.

बिना लाइसेंस हो रहा था परिचालन: दरअसल, डेहरी के एनिकट स्थित सोन नदी क्षेत्र में लंबे समय से नियमों को ताक पर रखकर कई नावों का परिचालन किया जा रहा था. आरोप है कि इनमें से अधिकांश नावें बिना वैध रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और सुरक्षा मानकों का पालन किए संचालित हो रही थीं. इस संबंध में स्थानीय लोगों और पर्यटकों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी.

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सोन नदी में नाव परिचालन (ETV Bharat)

एसडीएम के निर्देश पर विभागीय जांच: शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डेहरी के अनुमंडल पदाधिकारी निलेश कुमार ने तत्काल प्रभाव से नावों के परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. एसडीएम के निर्देश के बाद परिवहन विभाग के मोटरयान निरीक्षक (एमवीआई) अपनी टीम के साथ सोन नदी पहुंचे और वहां संचालित हो रही नावों का निरीक्षण किया.

नाव संचालकों को सख्त हिदायत: जांच के दौरान अधिकारियों ने नाविकों और नाव संचालकों से बातचीत कर उन्हें विभागीय नियमों की जानकारी दी. साथ ही, भविष्य में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना मानकों को पूरा किए परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

"सोन नदी में किसी भी प्रकार के व्यावसायिक नाव परिचालन के लिए विभागीय रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. इसके साथ ही नाविकों को वैध लाइसेंस प्राप्त करना होगा. बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के किसी भी नाव के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी." -गुड्डू कुमार, मोटर यान निरीक्षक, परिवहन विभाग

मोटरयान निरीक्षक गुड्डू कुमार (ETV Bharat)

सुरक्षा मानकों से नहीं होगा समझौता: सोन नदी में पर्यटकों के बढ़ते आवागमन को देखते हुए सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी है. नाव की तकनीकी स्थिति, क्षमता और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की गहन जांच की जाएगी. प्रत्येक नाव पर पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट रखना अनिवार्य होगा.

संचालकों को अंतिम चेतावनी: अधिकारियों ने नाव संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द अपने दस्तावेज पूरे करें और विभाग में आवेदन देकर पंजीकरण कराएं. निर्धारित सरकारी प्रक्रिया पूरी होने और मानकों पर खरा उतरने के बाद ही नाव चलाने के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा. तब तक अवैध परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी.

दो चरणों में होगी जांच: एमवीआई ने बताया कि फिलहाल जांच का पहला चरण पूरा किया गया है. इस दौरान नाव संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश और चेतावनी दी गई है. दूसरे चरण में विभाग सभी दस्तावेज, सुरक्षा उपकरणों और अन्य तकनीकी मानकों की विस्तृत जांच करेगा.

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निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप: प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद सोन नदी में नाव संचालकों के बीच हड़कंप की स्थिति है. कई संचालक अब अपने-अपने दस्तावेजों को दुरुस्त करने और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने में जुट गए हैं. वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका कम होगी.

"नौका विहार के दौरान लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. सोन नदी में नाव परिचालन अब पूरी तरह से विभागीय मानकों और सुरक्षा नियमों के अनुरूप ही संचालित किया जाएगा." -गुड्डू कुमार, मोटर यान निरीक्षक, परिवहन विभाग

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