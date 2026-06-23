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बेकाबू ट्रक ने पुलिस बस में मारी टक्कर, 9 महिला जवान समेत 12 घायल

रोहतास पुलिस बस में टक्कर ( ETV Bharat )

सासाराम: बिहार के रोहतास में सड़क हादसा हुआ है. बेगूसराय से आ रही पुलिस बस को ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दस से ज्यादा महिला जवान घायल हो गईं हैं. इस हादसे में किसी के सिर फूटे तो किसी के दांत टूटकर लटक गए. घटना नोखा इलाके के आरा–सासाराम मुख्य मार्ग पर सिकठी गांव के पास की है. महिला जवान समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी: बताया जाता है कि आरा-सासाराम मुख्य मार्ग पर सिकठी गांव के पास एक एफसीआई का ट्रक बिहार पुलिस के जवानों को लेकर आ रही बस में पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में बस पर सवार करीब कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायलों में तीन पुरुष जवान और नौ महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं. आनन फानन में घायलों को नजदीक के अस्पताल में एडमिट कराया गया है. महिला जवान समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी (ETV Bharat) घायल जवानों के नाम: घायलों में शंकर हांसदा, उमेश पासवान, सविता कुमारी, सुजाता देवी, पूजा कुमारी, अमृता कुमारी, लाडली कुमारी, अन्नपूर्णा कुमारी, फुला कुमारी, नंदनी कुमारी, प्रियंका कुमारी, सलोनी कुमारी तथा रिंकू कुमारी, कृष्ण मुरारी शामिल हैं.