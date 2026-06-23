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बेकाबू ट्रक ने पुलिस बस में मारी टक्कर, 9 महिला जवान समेत 12 घायल

रोहतास में बेकाबू ट्रक ने पुलिस बस में टक्कर मार दी. हादसे में 9 महिला जवान समेत 12 घायल हुए हैं. पढ़ें पूरी खबर..

Rohtas Road accident
रोहतास पुलिस बस में टक्कर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 23, 2026 at 4:50 PM IST

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सासाराम: बिहार के रोहतास में सड़क हादसा हुआ है. बेगूसराय से आ रही पुलिस बस को ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दस से ज्यादा महिला जवान घायल हो गईं हैं. इस हादसे में किसी के सिर फूटे तो किसी के दांत टूटकर लटक गए. घटना नोखा इलाके के आरा–सासाराम मुख्य मार्ग पर सिकठी गांव के पास की है.

महिला जवान समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी: बताया जाता है कि आरा-सासाराम मुख्य मार्ग पर सिकठी गांव के पास एक एफसीआई का ट्रक बिहार पुलिस के जवानों को लेकर आ रही बस में पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में बस पर सवार करीब कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायलों में तीन पुरुष जवान और नौ महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं. आनन फानन में घायलों को नजदीक के अस्पताल में एडमिट कराया गया है.

Rohtas Road accident
महिला जवान समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी (ETV Bharat)

घायल जवानों के नाम: घायलों में शंकर हांसदा, उमेश पासवान, सविता कुमारी, सुजाता देवी, पूजा कुमारी, अमृता कुमारी, लाडली कुमारी, अन्नपूर्णा कुमारी, फुला कुमारी, नंदनी कुमारी, प्रियंका कुमारी, सलोनी कुमारी तथा रिंकू कुमारी, कृष्ण मुरारी शामिल हैं.

"ट्रक की टक्कर अचानक हुई, जिससे बस में बैठे जवान अपनी सीटों से उछल गए और कई लोगों को चोटें आईं. 10-12 लोग घायल हुए हैं. अब स्थिति ठीक है."- अशोक कुमार आजाद, घायल हवलदार

सदर अस्पताल रेफर: प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अजय प्रताप और डॉ. सतीश कुमार की निगरानी में सभी घायलों का नोखा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार किया गया. उसके बाद सभी घायलों को सासाराम सदर अस्पताल रेफर किया गया है.

मौके पर पहुंचे अधिकारी: हादसे की सूचना मिलते ही नोखा प्रखंड विकास पदाधिकारी शेफाली, सीओ मधुसूदन चौरसिया, थानाध्यक्ष अनुज कुमार सिंह और बिक्रमगंज एसडीएम प्रभात कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों ने घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की.

"बिहार पुलिस की एक कंपनी बेगूसराय से डेहरी मुख्यालय जा रही थी. जिन्हें मोहर्रम के दौरान अलग-अलग थाने में ड्यूटी के लिए लगाया गया है. मुख्यालय जाने के दौरान सिकठी गांव के पास पीछे से आ रहे एफसीआई के चावल लदे ट्रक ने पुलिस बस में टक्कर मार दी. बस में सवार कई जवान घायल हो गए."- प्रभात कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज

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