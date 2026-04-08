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MP से आकर बिहार में नाबालिग से रचा रहा था शादी, ऐन मौके पर पुलिस की दबिश, 24 गिरफ्तार

रोहतास में शादी के नाम पर नाबालिग का सौदा करने की कोशिश नाकाम हो गई है. 24 लोग गिरफ्तार हुए हैं.

Rohtas Police
रोहतास पुलिस का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 8, 2026 at 1:21 PM IST

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सासाराम: बिहार की रोहतास पुलिस ने 'दुल्हन खरीद' के खेल का भंडाफोड़ किया है. जिले के बिक्रमगंज इलाका स्थित एक मैरिज हॉल में पुलिस ने देर रात दबिश दी. इस छापेमारी में कुल 24 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 8 महिलाएं भी शामिल हैं. पुलिस ने मौके से एक नाबालिग लड़की को भी बरामद किया है. साथ ही करीब एक लाख रुपये कैश और कुछ आभूषण भी जब्त किए हैं.

शादी के नाम पर सौदा की कोशिश: यह मामला एक नाबालिक लड़की की शादी से जुड़ा हुआ है. असल में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गरीब परिवार को लालच देकर उसकी नाबालिग बेटी की शादी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से आए एक युवक से कराई जा रही है. जिसके बाद बिक्रमगंज थाने की पुलिस ने स्थानीय मैरिज हॉल में दबिश दी और मौके पर चल रही शादी को रुकवा दिया, जिसके बाद अफरातफरी मच गई.

एमपी से आए थे शादी करने: छापेमारी के दौरान पुलिस ने बक्सर जिले के चकिया की रहने वाली नाबालिक लड़की को बरामद किया है. उसकी शादी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के पिलादरी गांव के एक युवक से कराई जा रही थी. पुलिस ने मौके से लड़का और लड़की पक्ष के कुल 16 लोगों को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है.

"आठ महिला सहित कुल 24 लोगों को हिरासत में लिया गया है, सभी से पूछताछ की जा रही है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है."- सिंधु शेखर सिंह, एसडीपीओ, बिक्रमगंज

क्या इसके पीछे कोई गैंग?: मामले में पुलिस को शक है कि यह कोई संगठित गिरोह का काम हो सकता है, जो गरीब परिवारों को लालच देकर उनकी बेटियों की शादी दूसरे राज्यों में करवा रहा है. हालांकि लड़का पक्ष का कहना है कि उन लोगों को नहीं पता था कि लड़की नाबालिग है.

"हम तो अपने बेटे की शादी के लिए मध्य प्रदेश से बिहार आए थे. हमें नहीं पता था कि लड़की नाबालिग है. हम तो सामान्य तरीके से शादी करने आए थे. हमें लड़की की उम्र के बारे में नहीं बताया गया था."- दूल्हे का पिता

पहले भी आए थे ऐसे मामले: जिले में पहले भी हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आए लोग दलालों के जरिए गरीब बच्चियों को खरीद-फरोख्त कर अन्य राज्यों में शादी के नाम पर ले जाने के मामले सामने आ चुके हैं. कुछ दिन पहले ही दावथ इलाके के एक मैरिज हॉल में भी पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर 80 से ज्यादा युवक-युवतियों को पकड़ा था.

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शादी के नाम पर नाबालिग का सौदा
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