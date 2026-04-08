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MP से आकर बिहार में नाबालिग से रचा रहा था शादी, ऐन मौके पर पुलिस की दबिश, 24 गिरफ्तार

सासाराम: बिहार की रोहतास पुलिस ने 'दुल्हन खरीद' के खेल का भंडाफोड़ किया है. जिले के बिक्रमगंज इलाका स्थित एक मैरिज हॉल में पुलिस ने देर रात दबिश दी. इस छापेमारी में कुल 24 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 8 महिलाएं भी शामिल हैं. पुलिस ने मौके से एक नाबालिग लड़की को भी बरामद किया है. साथ ही करीब एक लाख रुपये कैश और कुछ आभूषण भी जब्त किए हैं.

शादी के नाम पर सौदा की कोशिश: यह मामला एक नाबालिक लड़की की शादी से जुड़ा हुआ है. असल में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गरीब परिवार को लालच देकर उसकी नाबालिग बेटी की शादी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से आए एक युवक से कराई जा रही है. जिसके बाद बिक्रमगंज थाने की पुलिस ने स्थानीय मैरिज हॉल में दबिश दी और मौके पर चल रही शादी को रुकवा दिया, जिसके बाद अफरातफरी मच गई.

एमपी से आए थे शादी करने: छापेमारी के दौरान पुलिस ने बक्सर जिले के चकिया की रहने वाली नाबालिक लड़की को बरामद किया है. उसकी शादी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के पिलादरी गांव के एक युवक से कराई जा रही थी. पुलिस ने मौके से लड़का और लड़की पक्ष के कुल 16 लोगों को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है.

"आठ महिला सहित कुल 24 लोगों को हिरासत में लिया गया है, सभी से पूछताछ की जा रही है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है."- सिंधु शेखर सिंह, एसडीपीओ, बिक्रमगंज