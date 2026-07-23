रोहतास पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया लूटकांड का खुलासा, कुख्यात अपराधी गिरफ्तार
रोहतास पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बड़े लूटकांड का खुलासा करते हुए कुख्यात अपराधी को दबोचा है. पढ़ें पूरी खबर
Published : July 23, 2026 at 7:46 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास में पुलिस ने शिवसागर थाना क्षेत्र में हुई लूटकांड की घटना का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त वैगनआर कार को जब्त कर एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है, जबकि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है.
24 घंटे में लूटकांड का खुलासा: दरअसल मामला 21 और 22 जुलाई की रात का है. देर रात करीब 1:30 बजे शिवसागर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा से पश्चिम बनारस की ओर एनएच-19 पर स्थित एस्सार पेट्रोल पंप के पास चेनारी थाना क्षेत्र निवासी 24 वर्षीय मनीष कुमार को वैगनआर कार सवार चार अपराधियों ने घेर लिया. अपराधियों ने चाकू और बेल्ट के बल पर धमकाते हुए पीड़ित से 10 हजार रुपये नकद, कपड़े और एक सोने की अंगूठी से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए.
तकनीकी व मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ-1 बिप्लव कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया गया. टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी व मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू की.
अपराधी की हुई पहचान: जांच के दौरान पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई वैगनआर कार, जिसका नंबर JH-10BU-6416 है, को बरामद कर लिया. पुलिस ने कार के मालिक सह आरोपी आदित्यमल सिंह, निवासी मेदनीपुर, थाना धौधाड़, जिला रोहतास को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसके आपराधिक इतिहास का भी खुलासा हुआ है.
"पुलिस के हत्थे चढ़े कुख्यात अपराधी पर पहले से लूट और फिरौती के लिए अपहरण जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं. जल्द ही पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."- कुमार बिप्लव, एसडीपीओ सासाराम
सभी अपराधियों की हुई पहचान: इस कार्रवाई में शिवसागर थानाध्यक्ष रितेश कुमार सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी और सशस्त्र बल के जवान शामिल रहे. फिलहाल पुलिस ने घटना में शामिल अन्य फरार अपराधियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
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