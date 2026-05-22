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प्रेमी के साथ रहने के लिए रची खुद की हत्या की झूठी साजिश, महाराष्ट्र में मिली गायब लड़की

रोहतास से गायब लड़की महाराष्ट्र से बरामद ( ETV Bharat )

सासाराम: बिहार के रोहतास में प्रेम प्रसंग में एक नाबालिग लड़की ने एक ऐसी साजिश रची की घर वाले ही नहीं, पुलिस भी लगभग 15 दिनो तक हलकान रही. इंद्रपुरी इलाके के एक गांव की 16 वर्षीय लड़की ने अपने ही घर में एक मुर्गा काटकर मुर्गी के खून को पूरे घर में बिखेर दिया और 30 अप्रैल की रात अपने प्रेमी संग फरार हो गई. महाराष्ट्र से नाबालिग बरामद: रात को दो बजे जब परिजनों की नींद खुली तो लड़की के अपने कमरे में न होने पर परिजनों में हड़कंप मच गया. घरवालों ने किसी अनहोनी की आशंका से पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची इंद्रपुरी थानाध्यक्ष प्रियंका कुमारी गुप्ता ने मामले में मिसिंग की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी. डेहरी एएसपी अतुलेश झा (ETV Bharat) कथित प्रेमी के साथ भिवंडी में मिली: इसी कड़ी में अनुसंधान के दौरान पुलिस ने प्रेमी युगल को मुंबई के ठाणे इलाके के भिवंडी से बरामद किया है. उसके कथित प्रेमी मयंक कुमार को भी गिरफ्तार कर पुलिस रोहतास लेकर आई है.