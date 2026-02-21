ETV Bharat / state

रोहतास में ATM लुटेरे पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार, एक साथ दो-दो लूट की कोशिश नाकाम

रोहतास : बिहार के रोहतास में एटीएम चोरी की कोशिश नाकाम हो गई. इस दौरान अपराधी एवं पुलिस में भिड़ंत की सूचना है. बताया जा रहा है कि फायरिंग करते हुए सभी अपराधी भाग निकले. मामला दो अलग-अलग थाना क्षेत्र काराकाट और डालमियानगर का है. अपराधियों और पुलिस की मुठभेड़ : रोहतास जिले से अपराधियों एवं पुलिस के बीच मुठभेड़ का एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है. घटना जिले के काराकाट थाना क्षेत्र अंतर्गत गोडा़री मुख्य बाजार की है, जहां शनिवार की अहले सुबह करीब तीन बजे भारतीय स्टेट बैंक के एक एटीएम में चोरी के दौरान घटित हुई है. मौके पर बरामद कारतूस का खोखा (ETV Bharat) बज उठा एटीएम का अलार्म : घटना के संबंध में बताया जाता है कि शनिवार की सुबह करीब तीन बजे स्कॉर्पियो सवार कुछ अपराधी गोडा़री मुख्य बाजार स्थित एसबीआई के एक एटीएम में चोरी के इरादे से पहुंचे थे. शटर का ताला तोड़कर जब अपराधी एटीएम के अंदर घुसे, तो अचानक अलार्म के माध्यम से इसकी सूचना मुख्यालय तक जा पहुंची. इधर मुख्यालय से सूचना मिलते ही आनन-फानन में काराकाट थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तो सभी अपराधी फायरिंग करते हुए भाग निकले. पुलिस पर तीन से 4 राउंड फायरिंग की खबर : बताया जाता है कि अपराधियों ने पुलिस को देखकर तीन से चार राउंड फायरिंग की और एक काली स्कॉर्पियो में सवार होकर भाग खड़े हुए. हालांकि पुलिस को घटनास्थल से सिर्फ एक खोखा बरामद हुआ है और एटीएम काटने वाले कुछ उपकरण व औजार बरामद हुए हैं.