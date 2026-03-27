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दिन में बेचते थे फल.. रात में करते थे चोरी, बाइक चोर गिरोह का हैरान करने वाला खुलासा

बाइक चोर गैंग का खुलासा: दरअसल जिले में डेहरी और इंद्रपुरी इलाके में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं से लोग परेशान थे. हर दिन किसी न किसी का वाहन चोरी हो रहा था, जिससे स्थानीय लोगों में डर और गुस्सा दोनों था. इसी को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू की.

चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तारी: पुलिस के मुताबिक यह शातिर गिरोह दिन में फल बेचन के बहाने दरवाजे या परिसर में खड़ी बाइक की पहले रेकी करते और उसके बाद रात में बाइक चोरी को अंजाम देते थे. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनसे पूछताछ के आधार पर अन्य चोरों की गिरफ्तारी के लिए भी अभियान चलाया जाएगा.

सासाराम: बिहार के रोहतास में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सरगना समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने चोरी की 10 बाइक बरामद की है. पूछताछ के दौरान इन लोगों ने पुलिस के सामने कई अहम खुलासे किए हैं.

सरगना समेत तीन शातिर गिरफ्तार: पुलिस ने छापेमारी के दौरान बाइक चोरी के सरगना इरशाद राईन उर्फ शेरू को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दो अन्य शार्गिद रंजीत भुईयां और बिट्टू कुमार को भी गिरफ्तार किया, जोकि औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं. गिरोह का सरगना मोहम्मद इरशाद राय उर्फ शेरा का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है.

दिन में फल बिक्री, रात में चोरी: पुलिस के अनुसार यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से काम करता था. ये लोग फल बेचने का काम करते थे ताकि किसी को इन पर शक ना हो लेकिन जैसे ही रात होती थी, यह गिरोह सक्रिय हो जाता और फिर बड़े ही शातिराना अंदाज में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे. घर के बाहर खड़ी बाइक के लॉक को तोड़कर उसे ले जाकर किसी सुनसान जगह पर छिपाकर रख देते थे. बाद में इस काम में अपने सहयोगी औरंगाबाद जिले के रंजीत भैया और बिट्टू कुमार के माध्यम से बेच देते थे.

क्या बोले एसपी?: रोहतास एसपी रौशन कुमार ने बताया कि पुलिस के हत्थे चढ़े अभियुक्त ने पूछताछ के क्रम में स्वीकार किया है कि उन लोगों ने डेहरी नगर थाना क्षेत्र के नील कोठी, न्यू डीलिया, निरंजन बिगहा, तार बंगाल और इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के भैंसहा मोहल्ले से बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है. सभी स्थानों से चोरी की गई बाइक को बरामद कर लिया गया है.

"यह लोग घरों के बाहर या परिसरों में खड़ी बाइक को निशाना बनाते थे और मास्टर की या अन्य औजारों की मदद से लॉक तोड़कर बाइक चोरी कर लेते थे. मास्टर की और 10 बाइक के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. डेहरी और इंद्रपुरी थाना की संयुक्त टीम ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई, जिससे इलाके में बाइक चोरी की घटनाओं पर लगाम लगने की उम्मीद है."- रोशन कुमार, पुलिस अधीक्षक, रोहतास

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