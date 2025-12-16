ETV Bharat / state

बिहार में RJD के बड़े नेता गिरफ्तार, 2 करोड़ की ठगी का आरोप

रोहतास पुलिस ने राजद के बड़े नेता को गिरफ्तार किया है. राशन दिलाने के नाम पर 2 करोड़ की ठगी का आरोप है.

Rohtas Police Arrested RJD Leader
राजद नेता प्रदीप देव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 16, 2025 at 7:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतास: बिहार में रोहतास पुलिस ने राजद नेता को गिरफ्तार किया है. राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप देव पर 2 करोड़ की ठगी करने का आरोप है. रोहतास पुलिस की स्पेशल टीम ने गोपालगंज जिले से नेता को गिरफ्तार किया है. इसकी पुष्टि बिक्रमगंज के एएसपी संकेत कुमार ने की है.

राशन दिलाने के नाम पर एक करोड़ 98 लाख लिए: एएसपी के मुताबिक पटना के पंकज कुमार सिंह ने नटवार थाना में केस दर्ज कराया था. गोपालगंज के रहने वाले राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप देव उनसे रोहतास के नटवार के एफसीआई गोदाम से चावल दिलाने के नाम पर एक करोड़ 98 लाख रुपए अलग-अलग किस्तों में ले चुके हैं. इसके बाद अनाज नहीं दिया गया.

रोहतास पुलिस ने राजद नेता को गिरफ्तार किया (ETV Bharat)

ठगी का मामला दर्ज कराया: पंकज को पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है. ऐसे में उन्होंने एक करोड़ 98 लाख रुपए के ठगी का आरोप लगाते हुए नटवार थाना में केस दर्ज कराया. जिस मामले में पुलिस ने गोपालगंज के प्रदीप देव सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. बता दें कि इस मामले में 11 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए केस दर्ज किया गया था.

"पीड़ित ने ठगी का आरोप दर्ज कराया था. इसी मामले में प्रदीव देव समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. यह पूरी तरह से ठगी का मामला है." - संकेत कुमार, एएसपी, बिक्रमगंज

कुल 11 अभियुक्त नामजद: पुलिस के अनुसार वादी की शिकायत पर नटवार थाना में कांड संख्या 140/24 दर्ज कराया गया था. जांच के बाद यह मामला गबन का पाया गया. कुल मिलाकर इसमें 11 नामजद अभियुक्त थे. रजत नेता प्रदीप देव इसमें से प्राथमिक अभियुक्त थे. इस कांड में दो अन्य लोग संजय कुमार उर्फ अमित कुमार (सिसिरता ) धर्मपुरा व दूसरे पंकज कुमार उर्फ वासु सिंह ठठेरी बक्सर की भी गिरफ्तारी हो चुकी है.

ये भी पढ़ें: पटना की 'लेडी डॉन' गिरफ्तार, पति गया जेल तो अवैध कारोबार की बनी सरगना

TAGGED:

RJD LEADER PRADEEP DEV
ROHTAS POLICE
राजद नेता पंकज सिंह गिरफ्तार
रोहतास पुलिस
PRADEEP DEV ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.