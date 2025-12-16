ETV Bharat / state

बिहार में RJD के बड़े नेता गिरफ्तार, 2 करोड़ की ठगी का आरोप

राशन दिलाने के नाम पर एक करोड़ 98 लाख लिए: एएसपी के मुताबिक पटना के पंकज कुमार सिंह ने नटवार थाना में केस दर्ज कराया था. गोपालगंज के रहने वाले राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप देव उनसे रोहतास के नटवार के एफसीआई गोदाम से चावल दिलाने के नाम पर एक करोड़ 98 लाख रुपए अलग-अलग किस्तों में ले चुके हैं. इसके बाद अनाज नहीं दिया गया.

ठगी का मामला दर्ज कराया: पंकज को पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है. ऐसे में उन्होंने एक करोड़ 98 लाख रुपए के ठगी का आरोप लगाते हुए नटवार थाना में केस दर्ज कराया. जिस मामले में पुलिस ने गोपालगंज के प्रदीप देव सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. बता दें कि इस मामले में 11 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए केस दर्ज किया गया था.

"पीड़ित ने ठगी का आरोप दर्ज कराया था. इसी मामले में प्रदीव देव समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. यह पूरी तरह से ठगी का मामला है." - संकेत कुमार, एएसपी, बिक्रमगंज

कुल 11 अभियुक्त नामजद: पुलिस के अनुसार वादी की शिकायत पर नटवार थाना में कांड संख्या 140/24 दर्ज कराया गया था. जांच के बाद यह मामला गबन का पाया गया. कुल मिलाकर इसमें 11 नामजद अभियुक्त थे. रजत नेता प्रदीप देव इसमें से प्राथमिक अभियुक्त थे. इस कांड में दो अन्य लोग संजय कुमार उर्फ अमित कुमार (सिसिरता ) धर्मपुरा व दूसरे पंकज कुमार उर्फ वासु सिंह ठठेरी बक्सर की भी गिरफ्तारी हो चुकी है.

