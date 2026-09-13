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SLR के 76 जिंदा कारतूस के साथ पूर्व नक्सली गिरफ्तार, बड़ी साजिश की आशंका

हथियार के साथ गिरफ्तारी दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि सिंचाई कॉलोनी इको पार्क के सुमित अपने मकान में हथियार और कारतूस के साथ अपने घर में बैठा है. सूचना मिलने के बाद डेहरी थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छापेमारी कर उसके आवास से संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया.

रोहतास में पूर्व नक्सली गिरफ्तार पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार संजय कुमार का आपराधिक अतीत रहा है और वह पूर्व में नक्सली गतिविधियों से जुड़ा रहा है. वह नक्सली कमांडर के रूप में भी सक्रिय रह चुका है और पूर्व में नक्सलियों से साठगांठ के आरोप के आरोप में जेल जा चुका है.

सासाराम: बिहार के रोहतास पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. डेहरी नगर थाना की पुलिस ने अपराध नियंत्रण को लेकर चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंचाई कॉलोनी स्थित इको पार्क के पास से एक अपराधी को हथियार व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजय कुमार के रूप में की गई है.

तलाशी के दौरान उसके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए. गिरफ्तार संजय कुमार के पूर्व नक्सली गतिविधियों से जुड़े होने की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस मामले को और गंभीरता से देख रही है. पुलिस उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है. वह नक्सली कमांडर के रूप में सक्रिय रहा था, और वह पूर्व में जेल भी जा चुका है.

एसडीपीओ ने क्या कहा?

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जेल से बाहर आने के बाद संजय कुमार किन गतिविधियों में शामिल था और किन लोगों के संपर्क में था. उसके मोबाइल फोन, संपर्क में रहने वाले लोगों और पूर्व के आपराधिक मामलों की भी जानकारी जुटाई जा रही है. एसडीपीओ 1 संजीव कुमार ने बताया कि संजय कुमार पर हथियार और कारतूस की खरीद-बिक्री से जुड़े होने का आरोप है. एसएलआर हथियार के 76 जिंदा कारतूस कारतूस व एक लोडेड पिस्टल जिसके मैगजीन से 7.65बोरके ,9 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है.

एसडीपीओ संजीव कुमार (ETV Bharat)

"फिलहाल पुलिस गिरफ्तार संजय कुमार के आपराधिक इतिहास, नक्सली गतिविधियों से उसके पुराने संबंध और हथियारों की खरीद-बिक्री से जुड़े संभावित नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. पुलिस जांच पूरी होने के बाद मामले में और भी जानकारी सामने आने की संभावना है. "- संजीव कुमार, एसडीपीओ- 1

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