बिहार में फर्जी वेबसाइट से करोड़ों की ठगी, हर महीने 10% रिटर्न का झांसा देने वाला गुड़गांव से गिरफ्तार

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले की पुलिस ने ऑनलाइन नेटवर्किंग और फर्जी वेबसाइट के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले एक सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है. मुख्य आरोपी रौशन कुमार कश्यप को गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया है. प्रारंभिक जांच में लगभग 20 करोड़ रुपये की ठगी का खुलासा हुआ है, जबकि एक विशिष्ट मामले में 2 करोड़ 32 लाख रुपये की धोखाधड़ी दर्ज है.

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी: सासाराम के शेरगंज मोहल्ला निवासी 40 वर्षीय रौशन कुमार कश्यप को हरियाणा के गुड़गांव सेक्टर-85 स्थित फ्लैट से दबोचा गया. पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार किया. आरोपी फरार चल रहा था, लेकिन रोहतास पुलिस की टीम ने सफल छापेमारी की.

करोड़ों की ठगी करने वाला मास्टर माइंड गिरफ्तार (ETV Bharat)

हैरान करने वाला है ठगी का तरीका: आरोपी ने 'myadapool.net' और 'टीसीएल आडा' नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नेटवर्किंग का जाल फैलाया. लोगों को विदेशी कंपनियों में निवेश का झांसा देकर प्रतिमाह 10 प्रतिशत मुनाफे का लालच दिया. साथ ही आश्वासन दिया कि पैसा सुरक्षित नहीं रहा तो जमीन या पूरी पूंजी वापस कर देंगे. शुरू में कुछ निवेशकों को ब्याज देकर विश्वास बनाया, फिर बड़ी रकम लेकर फरार हो गया.

परिवार और टीम की संलिप्तता: इस ठगी में रौशन की पत्नी, भाई राकेश कुमार कश्यप और उसकी पत्नी, छोटा भाई राजू कश्यप शामिल हैं. इसके अलावा दिल्ली के दर्शन सोलंकी और गुड़गांव के नारायण राय भी टीम में थे. आरोपी के भाई की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है. यह पूरा गिरोह स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित कर भोले-भाले लोगों को फंसाता था.

पीड़ितों की संख्या और राशि: सासाराम और आसपास के इलाकों के रोशन कुमार गुप्ता, राकेश कुमार, सत्येंद्र कुमार सिंह, नीरज कुमार गुप्ता, महेंद्र कुमार सिंह सहित दर्जनों लोगों से ठगी की गई. प्रारंभिक अनुमान से कुल ठगी की राशि करीब 20 करोड़ रुपये पहुंचती है. गिरफ्तारी के बाद कई पीड़ित थाने पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई.