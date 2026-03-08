ETV Bharat / state

बिहार में फर्जी वेबसाइट से करोड़ों की ठगी, हर महीने 10% रिटर्न का झांसा देने वाला गुड़गांव से गिरफ्तार

रोहतास पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले मास्टर माइंड को गुड़गांव से गिरफ्तार किया है. नेटवर्किंग ठगी में लगभग 20 करोड़ रुपये ठगे. पढ़ें-

ROHTAS NETWORKING SCAM
रोहतास में नेटवर्किंग ठगी (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

March 8, 2026

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले की पुलिस ने ऑनलाइन नेटवर्किंग और फर्जी वेबसाइट के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले एक सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है. मुख्य आरोपी रौशन कुमार कश्यप को गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया है. प्रारंभिक जांच में लगभग 20 करोड़ रुपये की ठगी का खुलासा हुआ है, जबकि एक विशिष्ट मामले में 2 करोड़ 32 लाख रुपये की धोखाधड़ी दर्ज है.

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी: सासाराम के शेरगंज मोहल्ला निवासी 40 वर्षीय रौशन कुमार कश्यप को हरियाणा के गुड़गांव सेक्टर-85 स्थित फ्लैट से दबोचा गया. पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार किया. आरोपी फरार चल रहा था, लेकिन रोहतास पुलिस की टीम ने सफल छापेमारी की.

करोड़ों की ठगी करने वाला मास्टर माइंड गिरफ्तार (ETV Bharat)

हैरान करने वाला है ठगी का तरीका: आरोपी ने 'myadapool.net' और 'टीसीएल आडा' नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नेटवर्किंग का जाल फैलाया. लोगों को विदेशी कंपनियों में निवेश का झांसा देकर प्रतिमाह 10 प्रतिशत मुनाफे का लालच दिया. साथ ही आश्वासन दिया कि पैसा सुरक्षित नहीं रहा तो जमीन या पूरी पूंजी वापस कर देंगे. शुरू में कुछ निवेशकों को ब्याज देकर विश्वास बनाया, फिर बड़ी रकम लेकर फरार हो गया.

परिवार और टीम की संलिप्तता: इस ठगी में रौशन की पत्नी, भाई राकेश कुमार कश्यप और उसकी पत्नी, छोटा भाई राजू कश्यप शामिल हैं. इसके अलावा दिल्ली के दर्शन सोलंकी और गुड़गांव के नारायण राय भी टीम में थे. आरोपी के भाई की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है. यह पूरा गिरोह स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित कर भोले-भाले लोगों को फंसाता था.

पीड़ितों की संख्या और राशि: सासाराम और आसपास के इलाकों के रोशन कुमार गुप्ता, राकेश कुमार, सत्येंद्र कुमार सिंह, नीरज कुमार गुप्ता, महेंद्र कुमार सिंह सहित दर्जनों लोगों से ठगी की गई. प्रारंभिक अनुमान से कुल ठगी की राशि करीब 20 करोड़ रुपये पहुंचती है. गिरफ्तारी के बाद कई पीड़ित थाने पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस की जांच और अपील: सासाराम एसडीपीओ-1 दिलीप कुमार ने बताया कि नगर थाना की टीम ने मुकदमा दर्ज कर गुड़गांव में छापेमारी की. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और अन्य सदस्यों की तलाश में जुटे हैं. पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि ऐसी अनाधिकृत ऑनलाइन स्कीमों या लुभावने निवेश प्रस्तावों के झांसे में न आएं.

"सासाराम नगर थाना की टीम ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जब गुड़गांव में छापामारी की तो एक अपार्टमेंट से रौशन कश्यप की गिरफ्तारी हुई. इस गोरख धंधे में संलिप्त अन्य लोगों की भी पहचान की गई है. जिसकी जल्द गिरफ्तारी होगी."- दिलीप कुमार, एसडीपीओ-1, सासाराम

ऐसे ठगों से रहे सावधान: यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि कैसे मेहनत की कमाई को कम समय में दोगुना-तिगुना करने के लालच में लोग फंस जाते हैं. आरोपी ने शुरुआती विश्वास बनाकर बड़े नेटवर्क का जाल बिछाया, लेकिन अंत में पीड़ितों को धमकियां देकर गायब हो गया. ऐसे मामलों में सतर्कता बरतना जरूरी है.

