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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को 20 साल की सजा, 25000 का जुर्माना भी लगा

रोहतास सिविल कोर्ट का फैसला ( ETV Bharat )

सासाराम: नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रोहतास सिविल कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. 2013 का है मामला: यह पूरा मामला रोहतास जिले के बरहरी थाना क्षेत्र के एक गांव का है. जहां 13 जून 2023 की रात नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. इस मामले में न्यायालय ने चंदन पासवान और मनोज पासवान को दोषी करार देते हुए दोनों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी (ETV Bharat) शौच के लिए बाहर गई थी पीड़िता: विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि घटना के दिन पीड़िता के परिवार के लोग एक रिश्तेदार के यहां दाह संस्कार में शामिल होने के लिए गए हुए थे. इस दौरान नाबालिग अपने घर में अकेली थी. रात करीब आठ बजे वह शौच के लिए गांव से बाहर बधार की ओर गई थी. इसी दौरान दोनों आरोपी वहां पहुंचे और नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया और उसे तड़पता हुआ छोड़ कर चले गए.