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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को 20 साल की सजा, 25000 का जुर्माना भी लगा

रोहतास में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई गई है. रिपोर्ट- रवि कुमार

Rohtas Civil Court
रोहतास सिविल कोर्ट का फैसला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 27, 2026 at 8:35 PM IST

2 Min Read
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सासाराम: नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रोहतास सिविल कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

2013 का है मामला: यह पूरा मामला रोहतास जिले के बरहरी थाना क्षेत्र के एक गांव का है. जहां 13 जून 2023 की रात नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. इस मामले में न्यायालय ने चंदन पासवान और मनोज पासवान को दोषी करार देते हुए दोनों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी (ETV Bharat)

शौच के लिए बाहर गई थी पीड़िता: विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि घटना के दिन पीड़िता के परिवार के लोग एक रिश्तेदार के यहां दाह संस्कार में शामिल होने के लिए गए हुए थे. इस दौरान नाबालिग अपने घर में अकेली थी. रात करीब आठ बजे वह शौच के लिए गांव से बाहर बधार की ओर गई थी. इसी दौरान दोनों आरोपी वहां पहुंचे और नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया और उसे तड़पता हुआ छोड़ कर चले गए.

दोनों आरोपियों ने की हैवानियत: पीड़िता ने आरोपियों का विरोध भी किया लेकिन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी और बारी-बारी से उसके साथ हैवानियत की. घटना के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और जांच शुरू की.

दोनों को 20 साल की सजा: चूंकि पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए मामले में पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामला न्यायालय तक पहुंचा, जहां लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी माना.

"मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषियों के खिलाफ आरोप साबित हुए इसके बाद एडीजे-6 की अदालत ने चंदन पासवान और मनोज पासवान को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 20-20 वर्ष की सजा सुनाई. अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है."- जनक राज किशोरी, विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो कोर्ट

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