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'डांडिया में गैर-हिंदुओं की 'नो एंट्री'..', आयोजकों को बजरंग दल की चेतावनी- 'फूहड़ता को न दें बढ़ावा'

डांडिया आयोजकों को बजरंग दल की चेतावनी ( ETV Bharat )

रोहतास : बिहार के रोहतास में नवरात्र के दौरान होने वाले डांडिया-गरबा आयोजनों को लेकर विवाद गहराने लगा है. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने डांडिया कार्यक्रमों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है. साथ ही, संगठनों ने कथित अश्लीलता, फूहड़ गानों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए आयोजकों को चेतावनी दी है. बजरंग दल के नगर संयोजक शानू तिवारी ने ऐसे आयोजनों की आड़ में 'लव जिहाद' की आशंका भी जताई है. संगठनों का कहना है कि भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक मर्यादा के खिलाफ गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

डांडिया के नाम पर अश्लीलता का विरोध: VHP