'डांडिया में गैर-हिंदुओं की 'नो एंट्री'..', आयोजकों को बजरंग दल की चेतावनी- 'फूहड़ता को न दें बढ़ावा'
डांडिया में गैर हिन्दुओं की 'नो एंट्री' की मांग के साथ विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल ने आयोजकों को चेतावनी दी है. रिपोर्ट- रवि कुमार
Published : October 12, 2026 at 12:13 PM IST
रोहतास : बिहार के रोहतास में नवरात्र के दौरान होने वाले डांडिया-गरबा आयोजनों को लेकर विवाद गहराने लगा है. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने डांडिया कार्यक्रमों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है. साथ ही, संगठनों ने कथित अश्लीलता, फूहड़ गानों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए आयोजकों को चेतावनी दी है. बजरंग दल के नगर संयोजक शानू तिवारी ने ऐसे आयोजनों की आड़ में 'लव जिहाद' की आशंका भी जताई है. संगठनों का कहना है कि भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक मर्यादा के खिलाफ गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
डांडिया के नाम पर अश्लीलता का विरोध: VHP
रोहतास में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने डांडिया-गरबा आयोजनों के स्वरूप और सांस्कृतिक पहचान को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की है. उनका कहना है कि डांडिया केवल नाचने-गाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है. ऐसे आयोजनों में मनोरंजन के साथ शालीनता और अनुशासन का ध्यान रखा जाना चाहिए.
'धार्मिक आयोजनों में फूहड़ता दिखी तो विरोध करेंगे'
विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यश उपाध्याय ने कहा कि ''संगठन डांडिया या गरबा के आयोजन का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि कथित अश्लीलता और फूहड़ता के खिलाफ है.'' उनके मुताबिक, इस तरह की प्रस्तुतियों से जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं. यदि आयोजनों में ऐसी गतिविधियां दिखती हैं, तो संगठन के कार्यकर्ता इसका विरोध करेंगे.
''किसी की आजादी पर पहरा लगाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध गतिविधियां होने पर विरोध किया जाएगा. ऐसे मामलों में संगठन अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा.''- पंकज कुमार, सदस्य, बजरंग दल
गैर-हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग
बजरंग दल के नगर संयोजक शानू तिवारी ने डांडिया आयोजनों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग ऐसे कार्यक्रमों की आड़ में हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं और इसे 'लव जिहाद' से जुड़े मामलों के रूप में देखा जाना चाहिए. उन्होंने छोटे कपड़ों और भोजपुरी के कथित अश्लील गानों पर भी सख्ती की मांग की.
''डांडिया के आयोजन के दौरान गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध होना चाहिए. ऐसे आयोजन की आड़ में हिंदू बहन-बेटियों को फंसाया जा रहा है, जिससे लव जिहाद जैसे मामले भी सामने आए हैं. हम सनातन के लोग इसका विरोध करते हैं. छोटे कपड़ों से लेकर भोजपुरी की अश्लील गाने बजाए जाते हैं. इन सब पर सख्त पाबंदी होनी चाहिए, अन्यथा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे.''- शानू तिवारी नगर, संयोजक, बजरंग दल
आयोजकों की जिम्मेदारी पर उठे सवाल
संगठनों ने डांडिया-गरबा आयोजकों से कार्यक्रमों में प्रस्तुतियों, संगीत और मंचीय गतिविधियों को लेकर स्पष्ट नियम बनाने की अपील की है. उनका कहना है कि सांस्कृतिक आयोजनों की गरिमा बनाए रखना जरूरी है. किसी गतिविधि को लेकर शिकायत होने पर संबंधित प्रशासन के समक्ष मामला उठाया जा सकता है और कार्रवाई लागू कानूनों के अनुसार होनी चाहिए.
आस्था और मनोरंजन के बीच संतुलन की चुनौती
नवरात्र के दौरान डांडिया और गरबा जैसे आयोजन धार्मिक आस्था के साथ सामुदायिक मेल-मिलाप और मनोरंजन का अवसर भी होते हैं. ऐसे में रोहतास में उठी यह मांग धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों के नियमों, प्रवेश संबंधी शर्तों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर नई बहस खड़ी करती है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि आयोजन समितियां इन आपत्तियों पर क्या रुख अपनाती हैं और प्रशासन किसी शिकायत की स्थिति में किस तरह कार्रवाई करता है.
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