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DTC बस में बैठकर रोहतास नगर पहुंचे मंत्री प्रवेश वर्मा और सांसद मनोज तिवारी, जल्द योजनाएं पूरा करने के निर्देश

प्रवेश वर्मा, मंत्री, लोक निर्माण विभाग (PWD) ( ETV Bharat )