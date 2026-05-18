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बिहार में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, घर से बाहर निकली हुई थी बच्ची

रोहतास में नालाबिग के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया. रोते हुए जब वह घर पहुंची तो परिजनों को घटना के बारे में पता चला-

बिहार में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म
बिहार में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 18, 2026 at 8:34 PM IST

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रोहतास : बिहार के रोहतास में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. हालाकि पुलिस ने घटना में तत्परता दिखाते हुए नामजद युवक को गिरफ्तार कर लिया है. घटना डेहरी नगर थाना क्षेत्र की है.

रोहतास में नाबालिग से दुष्कर्म : घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्ची अपने घर से बाजार के लिए निकली थी, कि अकेली पाकर जक्की बिगहा निवासी आरोपी ने उसे किसी अन्य स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

आरोपी को पुलिस ने दबोचा : पीड़ित नाबालिग लड़की कुछ देर बाद रोती बिलखती बच्ची ने घर जाकर परिजनों को घटना की पूरी जानकारी दी. पुलिस ने परिजनों और बच्ची के बयान के आधार पर केस दर्ज कर पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया.

''नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में नामजद युवक को गिरफ्तार किया गया है. मामले की जांच की जा रही है.''- राहुल कुमार, डेहरी नगर थानाध्यक्ष

आरोपी पर लगा पॉक्सो : इधर नाबालिग बच्ची का सदर अस्पताल सासाराम में मेडिकल कराया गया है. पुलिस ने इस मामले में बलात्कार व पास्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर घटना के जांच में जुट गई है.

स्थानीय लोगों में घटना से आक्रोश : घटना के बाद आसपास के लोगों में युवक के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा था. वहीं आम लोग इस बात से सहमे हुए थे, कि आखिरकार कड़े कानून के बाद भी नाबालिक बच्चियों के साथ इस प्रकार की घटना छोटे शहरों में कैसे हो रही है? कई माता-पिता अपने नाबालिग बच्चियों को लेकर चिंतित नजर आ रहे थे.

गिरफ्तार आरोपी को फांसी देने की मांग : घटना के बाद परिजनों का रो- रोकर बुरा हाल है. परिजन दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे. पुलिस नामजद के खिलाफ स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलाने की बात कर रही है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

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