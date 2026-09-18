JOB CAMP: बिहार के 316 युवाओं को मिली नौकरी, ऑफर लेटर मिलते ही चेहरे पर आयी खुशी
रोहतास में आयोजित मेगा जॉब कैंप में 22 कंपनियों ने 316 युवाओं को नौकरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया. रिपोर्ट-रवि कुमार
Published : September 18, 2026 at 8:53 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास में नौकरी की तलाश में भटक रहे जिले के युवाओं के लिए तिलौथू में आयोजित मेगा जॉब कैंप उम्मीद की नई किरण लेकर आया. रोजगार पाने की आस में बड़ी संख्या में युवा राधा शांता महाविद्यालय के परिसर में पहुंचे. किसी के हाथ में बायोडाटा था तो कोई अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से जुड़ी फाइल लेकर नौकरी के अवसर तलाशता नजर आया.
316 युवाओं को नौकरी
मेले में करीब 1200 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया जबकि 22 नियोजकों ने भाग लेकर लगभग 1000 रिक्तियों के लिए युवाओं से आवेदन लिए. मेले में तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्र के अलावा सेल्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लर्निंग फैसिलिटेटर और मोबिलाइजर जैसे पदों के लिए कंपनियों ने कैंप लगाए. इसमें 540 अभ्यर्थियों ने अपना बायोडाटा जमा किया, जिनमें से 316 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट या चयनित किया गया.
दरअसल, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना के निर्देशानुसार अवर प्रादेशिक नियोजनालय, डालमियानगर के तत्वावधान में आयोजित इस एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन मेले का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था. रोजगार मेले में केवल निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर ही उपलब्ध नहीं कराए गए, बल्कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई.
कई संस्थान शामिल
आईटीआई, आत्मा, RSETI, उद्योग विभाग समेत विभिन्न सरकारी विभागों ने अपने स्टॉल लगाए. इन स्टॉलों के माध्यम से 795 आवेदकों का मार्गदर्शन किया गया. युवाओं ने कहा कि स्थानीय स्तर पर कंपनियों और नौकरी के अवसरों को एक ही जगह उपलब्ध कराए जाने से उन्हें काफी सुविधा हुई है. बेरोजगारी के दौर में नौकरी का एक अवसर भी परिवार और युवा दोनों के लिए बड़ी राहत लेकर आता है.
"जॉब की हमेशा टेंशन बनी रहती है. जॉब कैंप में नर्सिंग के लिए चयन हुआ है. जॉब की नीड थी अब खुशी हो रही है." - चंचला कुमारी, चयनित अभ्यर्थी
विधायक ने युवाओं को दी बधाई
कार्यक्रम का उद्घाटन सासाराम विधायक स्नेहलता, उप विकास आयुक्त डॉ. आकांक्षा आनंद, अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, डेहरी एसडीएम निलेश कुमार, सहायक निदेशक सुबोध कुमार और जिला नियोजन पदाधिकारी दिनेश तिवारी ने किया. सासाराम विधायक स्नेहलता ने युवाओं के लिए इस तरह के नियोजन मेले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में ऐसे आयोजन लगातार होने चाहिए. उन्होंने नौकरी पाने वालों को शुभकामनाएं दी.
"बेरोजगार नौजवानों के लिए सरकार की यह अच्छी पहल है और प्रादेशिक नियोजनालय की तरफ से 22 कंपनियों ने हिस्सा लिया है. युवाओं को नौकरी दी जा रही है, युवाओं के लिए बड़ा अवसर है." - स्नेहलता, विधायक, सासाराम
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