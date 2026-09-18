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JOB CAMP: बिहार के 316 युवाओं को मिली नौकरी, ऑफर लेटर मिलते ही चेहरे पर आयी खुशी

रोहतास: बिहार के रोहतास में नौकरी की तलाश में भटक रहे जिले के युवाओं के लिए तिलौथू में आयोजित मेगा जॉब कैंप उम्मीद की नई किरण लेकर आया. रोजगार पाने की आस में बड़ी संख्या में युवा राधा शांता महाविद्यालय के परिसर में पहुंचे. किसी के हाथ में बायोडाटा था तो कोई अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से जुड़ी फाइल लेकर नौकरी के अवसर तलाशता नजर आया.

316 युवाओं को नौकरी

मेले में करीब 1200 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया जबकि 22 नियोजकों ने भाग लेकर लगभग 1000 रिक्तियों के लिए युवाओं से आवेदन लिए. मेले में तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्र के अलावा सेल्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लर्निंग फैसिलिटेटर और मोबिलाइजर जैसे पदों के लिए कंपनियों ने कैंप लगाए. इसमें 540 अभ्यर्थियों ने अपना बायोडाटा जमा किया, जिनमें से 316 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट या चयनित किया गया.

दरअसल, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना के निर्देशानुसार अवर प्रादेशिक नियोजनालय, डालमियानगर के तत्वावधान में आयोजित इस एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन मेले का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था. रोजगार मेले में केवल निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर ही उपलब्ध नहीं कराए गए, बल्कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई.

कई संस्थान शामिल

आईटीआई, आत्मा, RSETI, उद्योग विभाग समेत विभिन्न सरकारी विभागों ने अपने स्टॉल लगाए. इन स्टॉलों के माध्यम से 795 आवेदकों का मार्गदर्शन किया गया. युवाओं ने कहा कि स्थानीय स्तर पर कंपनियों और नौकरी के अवसरों को एक ही जगह उपलब्ध कराए जाने से उन्हें काफी सुविधा हुई है. बेरोजगारी के दौर में नौकरी का एक अवसर भी परिवार और युवा दोनों के लिए बड़ी राहत लेकर आता है.