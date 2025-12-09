ETV Bharat / state

रोहतास की मानवी अमेरिका में पलेगी, USA दंपती ने लिया गोद

बिहार पहुंचे USA दंपती ने नन्ही 'मानवी' को गोद लिया. उन्होंने कहा कि 'वी बोथ आर वैरी-वैरी हैप्पी'. पढ़ें खबर

ROHTAS CHILD ADOPTED BY USA COUPLE
डीएम उदिता सिंह बच्ची को गोद देते हुए (ETV Bharat)
Published : December 9, 2025 at 8:54 PM IST

रोहतास : बिहार के रोहतास में आज अमेरिका से पहुंचे दंपती ने बच्ची को गोद लिया. इस मौके पर रोहतास की जिलाधिकारी उदिता सिंह भी मौजूद थी. यूएसए के ओहायो से यह कपल नई दिल्ली होते हुए बिहार के रोहतास पहुंचे थे. आवासित एक वर्षीय बालिका मानवी का अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण आदेश पारित किया गया. बालिका मानवी को संयुक्त राज्य अमेरिका (ओहियो) के निवासी उसके दत्तक ग्राही दंपति को गोद दिया गया.

'हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल' : यूएसए दंपती नंदा बलौड और आयरन बलौड ने कहा कि, ''हम लोग बच्चे पाकर काफी खुश हैं. यह हमारी खुशी का सबसे बेहतरीन पल है. इस पल को संजो लेना होगा.''

Rohtas Child adopted by USA couple
अमेरिकी दंपती के चेहरे पर दिखी खुशी (ETV Bharat)

रोहतास की मानवी अमेरिका में पलेगी : दरअसल, रोहतास की जिलाधिकारी उदिता सिंह द्वारा मंगलवार को विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान (SAA) रोहतास सासाराम में पल रहे आवासित परित्यक्त बालिका को दत्तक ग्रहण की कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए यूएसए के दंपती को गोद दिया. यह इस जिले के प्रथम दत्तकग्रहण प्रक्रिया है. यह प्रक्रिया केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA), नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के तहत पूरी की गई.

DM कार्यालय में पूरी हुई प्रक्रिया : जिला मुख्यालय सासाराम में समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी ने बच्चे के नए माता-पिता को शुभकामनाएं दीं. वही यूएसए के कपल ने बच्ची को गोद लेने के बाद जिलाधिकारी को थैंक्यू कहा .

''प्रत्येक बच्चे को एक सुरक्षित और प्यारभरा परिवार मिलना चाहिए, जिससे उनका समुचित विकास हो सके. बाल संरक्षण इकाई को निर्देश दिया गया है कि वे आगे भी जरूरतमंद बच्चों के पुनर्वास और उनके बेहतर भविष्य के लिए कार्य करें, ताकि हर बच्चा सुरक्षित वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर सके.''- उदिता सिंह, डीएम, रोहतास

'पूरी प्रक्रिया के तहत फाइनल एडॉप्शन' : जिला बाल संरक्षण इकाई की पदाधिकारी विनीता कुमारी ने बताया कि यूएसए के दंपत्ति को पूरी प्रक्रिया के तहत फाइनल एडॉप्शन कराया गया. दंपतियों ने मानवी नामक बच्ची को अडॉप्ट किया है. दोनों मानवी को पाकर काफी खुश हैं. मानवी के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं है. दंपति को बालिका का टीकाकरण, स्वास्थ्य एवं विकास पर विशेष रूप से ध्यान देने हेतु परामर्श दिया गया है. अमेरिकी दंपत्ति मानवी को गोद लेने पर भावुक दिखे.

