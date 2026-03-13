ETV Bharat / state

बिहार में एक और छात्रा का शव हॉस्टल के कमरे से बरामद, ताला तोड़कर निकाली गई डेडबॉडी

रोहतास के जमुहार स्थित गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के नारायण लॉ कॉलेज की छात्रा का उसके हॉस्टल के कमरे में शव मिला है.

Rohtas SP investigation in law student suicide case
रोहतास में लॉ की छात्रा ने कॉलेज हॉस्टल में मौैत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 13, 2026 at 11:07 AM IST

4 Min Read
रोहतास : बिहार की राजधानी पटना में नीट की छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि रोहतास जिले से एक और सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक लॉ छात्रा का शव मिला है. घटना की सूचना मिलते ही रोहतास के एसपी रौशन कुमार खुद मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.

घटना के दिन मृतका ने क्लास एटेंड नहीं की : मृतका एलएलबी के पांचवें सेमेस्टर की छात्रा थी और कैमूर जिले की रहने वाली बताई जा रही है. यह घटना डेहरी इलाके के जमुहार स्थित नारायण मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज परिसर की है. बताया जा रहा है कि गुरुवार को मृतका क्लास एटेंड नहीं करने गई थी और पूरे दिन अपने हॉस्टल के कमरे में ही थी.

हॉस्टल के कमरे से मिला मृतका का शव : शाम करीब चार बजे जब उसकी रूममेट छात्राएं कमरे पर पहुंचीं तो दरवाजा अंदर से बंद था,काफी देर तक आवाज देने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर छात्राओं ने हॉस्टल प्रबंधन को इसकी सूचना दी. इसके बाद कमरे का दरवाजा खोला गया तो छात्रा का शव मिला, सूचना मिलते ही यूनिवर्सिटी परिसर में अफरा-तफरी मच गई,

सुसाइड नोट मिलने की बात : घटना की जानकारी मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे का ताला तोड़कर शव को नीचे उतारा गया. जांच के दौरान छात्रा के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद होने की बात सामने आई है. पुलिस ने छात्रा का मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं, जिनकी जांच की जा रही है ताकि आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा सके.

हत्या की जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

एफएसएल टीम भी जांच में जुटी : रोहतास एसपी रौशन कुमार के निर्देश पर फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. पुलिस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेज दिया गया है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक करीब एक महीने पहले छात्रा की सगाई हुई थी और उसी के बाद से वह तनाव में बताई जा रही थी. हालांकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है.

''छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है और प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. उन्होंने कहा कि मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसकी हैंडराइटिंग की जांच कराई जा रही है. एफएसएल टीम जांच में जुटी है और परिजनों का बयान भी लिया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठ पाएगा.''- रौशन कुमार, एसप, रोहतास

रौशन कुमार, एसपी, रोहतास (ETV Bharat)

मीडिया को कॉलेज परिसर में नहीं मिली एंट्री : घटना के बाद कॉलेज प्रशासन में भी हड़कंप मच गया. वहीं खबर की कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों को कॉलेज गेट के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई. कॉलेज प्रबंधन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कई घंटों तक मीडिया को गेट के बाहर ही रोक कर रखा.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और छात्रा की मौत के पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है. वहीं इस घटना के बाद कॉलेज परिसर में दहशत और सवालों का माहौल बना हुआ है.

संपादक की पसंद

