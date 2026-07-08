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'ड्राइवर समेत अन्य पुलिसकर्मी नशे में थे..' रोहतास में किडनैपिंग केस में पहुंची पुलिस तो उलट गया मामला

रोहतास पुलिस गई अपहरण केस में कार्रवाई करने लेकिन खुद शराब पीकर ड्यूटी करने के मामले में फंस गई. क्या कुछ हुआ पढ़ें खबर-

पुलिस वाहन कच्चे मकान से टकराया
पुलिस वाहन कच्चे मकान से टकराया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 8, 2026 at 8:32 PM IST

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रोहतास : बिहार के रोहतास में अपहरण की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची टीम उस समय विवादों में घिर गई जब सरकारी वाहन की टक्कर से एक कच्चे मकान की दीवार ढह गई. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर नशे की हालत में वाहन चलाने का आरोप लगा दिया.

पुलिसवालों का मेडिकल कराया गया : ग्रामीणों की आपत्ति को देखते हुए एसपी के निर्देश पर आठ से अधिक पुलिसकर्मियों को मेडिकल जांच के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उनके रक्त के नमूने लिये गए. बताया जाता है कि बीती रात डायल 112 कंट्रोल रूम को सूचना मिली की डेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ओझा बीघा गांव में एक युवक का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर रखा गया है.

घर से टकराई पुलिस की गाड़ी, 2 लोग घायल (ETV Bharat)

बंधक बनाने की खबर निकली गलत : सूचना मिलते हैं डेहरी नगर व डालमियानगर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जांच के दौरान पता चला कि मामला अपहरण का नहीं बल्कि शादी समारोह में वीडियोग्राफी के भुगतान को लेकर हुए विवाद का था. कुछ लोगों ने भुगतान के विवाद में युवक को रोक रखा था जिससे पुलिस ने मुक्त कराया और घटना में शामिल लोगों को हिरासत में लिया.

इसी दौरान पुलिस वाहन कच्चे मकान से टकराया : इसी दौरान जब पुलिस टीम सरकारी वाहन से लौट रही थी तभी वाहन पीछे करने के क्रम में पास के कच्चे मकान की दीवार से टकरा गया. टक्कर इतनी तेज थी की दीवार ढह गई और मलबे की चपेट में आने से बुजुर्ग घायल हो गए वही एक अन्य को भी चोट लगी है.

''बीती रात में एक मामले को लेकर पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी. छापेमारी में तीन से चार थाने की पुलिस टीम थी. इसी दौरान वाहन बैक करने के क्रम में दीवार में टक्कर मार दी. दीवार गिर पड़ी. अंदर सोए पिताजी घायल हो गए. ड्राइवर सहित अन्य पुलिसकर्मी नशे में थे. विरोध करने पर हम लोगों को धमकाया भी जब हमलोगों ने हंगामा किया वो वाहन छोड़ कर भाग गए.''- अमृत राज ओझा, ओझा बीघा

पुलिस की गाड़ी से टक्कर के बाद गिरी दीवार
पुलिस की गाड़ी से टक्कर के बाद गिरी दीवार (ETV Bharat)

पुलिसकर्मियों का शराब पीने के संदेह में कराया गया टेस्ट : घटना के बाद स्थानिक ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस वाहन चला रहा चालक और अन्य पुलिसकर्मी नशे की हालत में थे. स्थिति को शांत करने और किसी भी तरह के संदेह को दूर करने के लिए, पुलिस प्रशासन ने मौके पर मौजूद सभी पुलिस कर्मियों को मेडिकल जांच के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया.

जांच रिपोर्ट के बाद ही स्थिति होगी साफ : सासाराम सदर अस्पताल में जांच करें चिकित्सक डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या किसी भी पुलिसकर्मी के नशे में होने के संकेत नहीं मिले हैं. हालांकि नियमानुसार सभी के रक्त के नमूने लेकर जांच के लिए सुरक्षित रखे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी.

''दो थाने की पुलिस जांच के लिए आई हुई है. नशे में होने का आरोप है, हालांकि प्रथम दृष्ट्या ऐसा कुछ लग नहीं रहा है. ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है. ताकि बल्ड में अल्कोहल की मात्रा देखी जा सके.''- डॉ राकेश कुमार

एसपी ने दी जानकारी : एसपी ने बताया कि घटना के बाद परिजनों ने सीधे उनसे संपर्क कर पूरी जानकारी दी थी. इसके बाद डेहरी नगर थानाध्यक्ष लगातार घटना स्थल पर मौजूद रहे, तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने भी मौके का निरीक्षण कर स्थिति को सामान्य कराया.

''आम लोगों के मन में किसी प्रकार की शंका न हो इसलिए पूरी पारदर्शिता के साथ सभी पुलिसकर्मियों को मेडिकल जांच कराई गई है. पुलिसकर्मियों की घटना के बाद मौके से भाग जाने की बात पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है.''- रोशन कुमार, पुलिस अधीक्षक

मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार : पुलिस ने बताया कि यदि पीड़ित परिवार की ओर से आवेदन दिया जाता है तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. अपहरण की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को सुरक्षित मुक्त कराया गया, लेकिन वापसी के दौरान दुर्घटना ने पूरी घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया. बहरहाल अब सभी की निगाहें मेडिकल रिपोर्ट और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है.

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