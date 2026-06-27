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'मानसून और सरकार एक साथ धोखा दे रहा है..' धान के कटोरे के किसानों में पानी के लिए हाहाकार, सूखने लगी धान की नर्सरी

रोहतास में सकला रजवाहा नहर में पानी की कमी से धान की नर्सरी सूख रही, किसानों ने सिंचाई व्यवस्था सुधारने की मांग उठाई.

धान के कटोरे में सिंचाई व्यवस्था चरमराने से बढ़ी चिंता
रोहतास में धान का सूख रहा बिचड़ा, बढ़ी चिंता (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 27, 2026 at 2:40 PM IST

5 Min Read
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रोहतास : बिहार के रोहतास जिले में खरीफ खेती के सबसे महत्वपूर्ण दौर में किसानों के सामने सिंचाई का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. काराकाट प्रखंड क्षेत्र में बरडीहा से सकला तक गुजरने वाली सकला रजवाहा नहर में पर्याप्त पानी नहीं छोड़े जाने से धान की नर्सरी सूखने लगी है. नहर से जुड़े सैकड़ों गांवों के हजारों एकड़ कृषि क्षेत्र में सिंचाई प्रभावित होने से किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.

धान के कटोरे में सिंचाई व्यवस्था चरमराने से बढ़ी चिंता : रोहतास जिला धान उत्पादन के लिए पूरे बिहार में अपनी अलग पहचान रखता है. इसे 'धान का कटोरा' भी कहा जाता है. ऐसे जिले में खरीफ सीजन के दौरान सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होने से किसानों में भारी नाराजगी है. किसानों का कहना है कि यदि जल्द नहर में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा गया तो इस वर्ष धान की खेती गंभीर संकट में पड़ सकती है.

धान के कटोरे में सिंचाई व्यवस्था चरमराने से बढ़ी चिंता (ETV Bharat)

पानी नहीं पहुंचने से सूखने लगी धान की नर्सरी : किसानों का कहना है कि धान की खेती पूरी तरह समय पर सिंचाई पर निर्भर करती है. वर्तमान में नहर में पानी का प्रवाह बेहद कम है, जिससे खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है. इसका असर धान की तैयार नर्सरी पर पड़ रहा है और बिचड़े सूखने के कगार पर हैं. यदि अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति रही तो किसानों को दोबारा नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी.

महंगे बीज और बढ़ती लागत ने बढ़ाई परेशानी : स्थानीय किसान अशोक तिवारी, जगदीश तिवारी, गोरख तिवारी, सुरेंद्र शर्मा और आनंद तिवारी ने बताया कि इस वर्ष धान के बीज की कीमत करीब 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. यदि नर्सरी खराब हो गई तो किसानों को फिर से महंगे बीज खरीदने के साथ खेतों की दोबारा जुताई करनी पड़ेगी. पहले से ही डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण ट्रैक्टर, पंपसेट और अन्य कृषि कार्यों का खर्च किसानों की कमर तोड़ रहा है.

मानसून की बेरुखी ने बढ़ाई मुश्किलें : किसानों का कहना है कि इस बार मानसून भी उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा है. पर्याप्त वर्षा नहीं होने से खेत सूखे पड़े हैं. ऐसे में सिंचाई विभाग द्वारा जरूरत के मुताबिक नहर में पानी नहीं छोड़े जाने से स्थिति और गंभीर हो गई है. किसानों का आरोप है कि निर्धारित मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिससे पूरे इलाके की खेती प्रभावित हो रही है.

नहरों में पानी पर्याप्त छोड़े जाने का दावा
नहरों में पानी पर्याप्त छोड़े जाने का दावा (ETV Bharat)

प्रशासन से की तत्काल पानी छोड़ने की मांग : किसानों ने जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग से सकला रजवाहा नहर में तत्काल पर्याप्त पानी छोड़ने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो हजारों एकड़ में लगी धान की फसल प्रभावित होगी और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा. किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.

'किसानों के लिए पानी की कमी नहीं होने देंगे' : सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता अजय कुमार सिंह ने कहा कि नहरों में पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार जल प्रवाह सुनिश्चित कर दिया गया है. वर्तमान में लगभग 7000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पानी की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और इस वर्ष 4.61 लाख हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य भी पूरा किया जाएगा.

''वर्तमान में सात हजार क्यूसेक पानी आ रहा है. सोन पश्चिमी संयोजक नहर में 3000 क्यूसेक, डब्लू पीएलसी में सात सौ, पूर्वी लिंक कैनाल में 1500 क्यूसेक पानी प्रवहन हो रहा है. किसानों के लिए पानी की कोई कमी होने नहीं दीजाएगी. इस इस बार सिंचाई का लक्ष्य चार लाख 61 हजार हेक्टेयर करीब है. पिछले साल की तरह इस बार भी पूरा कर लिया जाएगा.'' - अजय कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग

अजय कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग
अजय कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग (ETV Bharat)

'सरकार और मानसून दोनों ने दिया धोखा' : किसान अशोक तिवारी ने कहा कि एक ओर मानसून ने साथ नहीं दिया, दूसरी ओर नहर में एक बार पानी छोड़ने के बाद उसे बंद कर दिया गया. खेतों में डाले गए धान के बिचड़े अब पानी के अभाव में सूख रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मानसून और सरकार दोनों ने अन्नदाताओं को निराश किया है.

''एक तो मानसून कहर ढा रहा है, दूसरे नहर में एक बार पानी देने के बाद बंद कर दिया गया है. खेत में धान का बिचडा डाल दिया गया है. पानी के अभाव में सारा सूख रहा है. मानसून और सरकार दोनों हम अन्नदाता को धोखा दे रही है.'' - अशोक तिवारी, किसान

धान के कटोरे' में त्राहिमाम, आंदोलन की चेतावनी : किसान राम प्रवेश पंडित ने कहा कि नहर का पानी खेतों तक नहीं पहुंच रहा है, जिससे धान के बिचड़े सूखने की स्थिति में हैं. उन्होंने सरकार और अधिकारियों से किसानों की समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की मांग की. उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्र के किसान आंदोलन करने को बाध्य होंगे.

किसान के खेतों में नहीं पहुंच रहा पानी
किसान के खेतों में नहीं पहुंच रहा पानी (ETV Bharat)

''नहरों का पानी खेत तक नहीं पहुंच रहा है. बिचड़े सूखने के कागार पर हैं. सरकार व अधिकारियों को किसानों की सुध लेनी चाहिए. धान के कटोरे के किसानों में त्राहिमाम है. सरकार नहीं चेती तो किसान आंदोलन पर बाध्य होंगे.'' - राम प्रवेश पंडित, किसान

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