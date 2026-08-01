बिहार में हाईवे लूट कांड में रोड रॉबरी गैंग का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत पांच लुटेरे गिरफ्तार
रोहतास में पुलिस ने रोड रॉबरी गैंग के पांच शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, अवैध हथियार और कार बरामद
Published : August 1, 2026 at 8:19 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास में पुलिस ने रोड रॉबरी गैंग का खुलासा करते हुए पांच शातिर अपराधियों को धर दबोचा है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से दो देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस, लूटी हुई बाइक, लूटी गई नगदी तथा डकैती की घटना में इस्तेमाल एक इंडिका कार भी बरामद की है.
हथियार के बल पर लूट: जानकारी के अनुसार जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के बेलवैया गांव के पास इंडिका कार पर सवार इन पांच अपराधियों ने हथियार के बल पर सेहरी गांव निवासी अवधेश कुमार को बीच रास्ते में रोककर उनसे लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया. अपराधियों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी देते हुए उनकी बाइक, मोबाइल फोन और जेब में रखी नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गए.
हरकत में आई पुलिस: वहीं घटना की सूचना मिलते ही काराकाट थाना की पुलिस हरकत में आ गई. वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया. इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच,स्थानीय सूचना तंत्र तथा विभिन्न संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर कुछ ही समय में पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया.
पांच बदमाश गिरफ्तार: पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान गिरोह के पांच शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार अपराधियों की पहचान काराकाट थाना क्षेत्र निवासी रितु रंजन, प्रिंस कुमार और विकास कुमार के रूप में हुई है. वही आशीष कुमार राजपुर थाना क्षेत्र तथा चंदन अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र का निवासी है.
गिरोह का मास्टरमाइंड रितु रंजन: पुलिस जांच में सामने आया है कि रितु रंजन इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है. उसी ने अन्य अपराधियों को एकत्र कर सड़क लूट की योजना बनाई थी.पुलिस ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के लिए गिरोह ने इंडिका कार का उपयोग किया और सुनसान स्थान पर राहगीर को निशाना बनाकर हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया.
आपराधिक इतिहास खंगाल रही पुलिस: गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने दो देसी कट्टा ,दो जिंदा कारतूस, लूटी गई बाइक, लूटी गई कैश तथा डकैती में इस्तेमाल किए गए इंडिका कार बरामद कर लिया. पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि गिराेह ने पूर्व में भी ऐसी अन्य घटनाओं को अंजाम दिया है या नहीं.
न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया: बिक्रमगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिंधु शेखर सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटना की सूचना मिलते हैं बेहद तेजी से कार्रवाई की. विशेष टीम ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पूरे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि बरामद हथियार, वाहन एवं अन्य सामान को जब्त कर लिया गया है तथा गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
"जिले में सड़क लूट डकैती एवं अन्य संगीन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है. रोड रोबरी गैंग के पांच कुख्यात को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से हथियार भी मिले है अपराधियों के खिलाफ आगे भी इस प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी."- सिंधु शेखर सिंह, एसडीपीओ, बिक्रमगंज
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