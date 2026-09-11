'30 बीघे में लगी धान की फसल डूब गई.. कर्ज लेकर खेती किए थे', किसानों की पीड़ा, उन्हीं की जुबानी
सोन का पानी तो घट गया है लेकिन किसानों की मुश्किलें कम नहीं हुई, क्योंकि फसलों पर संकट बरकरार है. रिपोर्ट- रवि कुमार
Published : September 11, 2026 at 5:36 PM IST
सासाराम: रोहतास को 'धान का कटोरा' कहा जाता है लेकिन यहां के किसानों के सामने इस बार संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है. कारण बाढ़ और खेतों में जलजमाव है. इस वजह से धान समेत अन्य कई फसलें बर्बाद हो रही हैं. किसानों ने सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है.
फसलों की क्षति, किसान चिंतित
असल में सोन नदी में आई तेज उफान के बाद भले ही अब नदी का जलस्तर धीरे-धीरे कम होने लगा है लेकिन इसका असर जिले के ग्रामीण इलाकों में अभी भी साफ दिखाई दे रहा है. तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ जिले के कई प्रखंडों में खेतों में जमा पानी किसानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है. लंबे समय से खेतों में पानी जमा रहने के कारण फसलें गलने लगी हैं और किसानों को भारी नुकसान की आशंका सताने लगी है.
खेतों में जलजमाव
पानी कम होने के बाद भी कई स्थानों पर खेतों से पूरी तरह पानी नहीं निकल पाया है. ऐसे में जलजमाव के कारण खेतों में लगी फसलें प्रभावित हो रही हैं. कई किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही खेतों से पानी की निकासी नहीं हुई तो बची हुई फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो सकती है.
करगहर और शिवसागर प्रखंड प्रभावित
जिले के सोन तटीय इलाकों में स्थिति गंभीर होने के साथ ही करगहर और शिवसागर प्रखंड के कई गांवों में भी किसानों की परेशानी सामने आई है. करगहर प्रखंड के डिभिया और श्यामल खैरा गांव में भी कई खेतों में पानी जमा है. खेतों में लंबे समय से पानी लगे रहने के कारण फसल को नुकसान पहुंच रहा है. किसानों के सामने एक तरफ फसल बर्बाद होने का संकट है तो दूसरी ओर खेतों से पानी निकालने की समस्या भी बनी हुई है.
'फसल पानी में डूबी'
किसानों का कहना है कि खेतों में पानी जमा रहने के कारण फसल की जड़ें प्रभावित हो रही हैं. कई जगहों पर फसल पानी में डूबी हुई है. लगातार जलजमाव रहने से धान समेत अन्य फसलों के खराब होने की आशंका बढ़ गई है. किसानों का कहना है कि खेती में पहले ही काफी खर्च हो चुका है. यदि फसल पूरी तरह बर्बाद होती है तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा.
कब तक फसल की बर्बादी होती रहेगी?
किशन सिंह कहते हैं कि फसल बर्बाद होने के बाद किसानों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है. अधिकारी आते हैं और आश्वासन देते हैं लेकिन हमारी समस्या का स्थायी समाधान आज तक नहीं हुआ.
"खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है. महंगाई ने पहले ही किसानों की कमर तोड़ रखी है. ऊपर से बीज और यूरिया समेत खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं. किसी तरह कर्ज लेकर और अपनी जमा पूंजी लगाकर खेती करते हैं लेकिन बारिश और बाढ़ के कारण एक झटके में पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है."- किशन सिंह, किसान
'बाढ़ ने फसल को तबाह कर दिया'
अभिषेक झा कहते हैं कि धान के कटोरा कहे जाने वाले इस इलाके के किसानों के लिए हर साल बारिश और बाढ़ किसी त्रासदी से कम नहीं होती. कभी पहाड़ी इलाकों से आने वाला मूसलाधार बारिश का पानी तो कभी सोन नदी की बाढ़ खेतों में घुस जाती है. जिस वजह से तैयार फसल बर्बाद हो जाती है.
"22 से 30 बीघा में लगी धान की फसल पानी में गलकर नष्ट हो चुकी है. 200 से अधिक किसान प्रभावित हैं. अपनी तकलीफ लेकर कई बार अधिकारियों को आवेदन दिया लेकिन मुआवजे की राशि सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है. किसानों के हाथ आखिर क्या आता है, यह किसी से छिपा नहीं है."- अभिषेक ओझा, किसान
किसानों ने की मुआवजे की मांग
"हम किसानों की हालत हर साल एक जैसी हो जाती है. फसल लगाने में महीनों की मेहनत और हजारों रुपये खर्च होते हैं लेकिन बाढ़ और जलजमाव सब कुछ खत्म कर देता है. सरकार और प्रशासन से कई बार मदद की उम्मीद रहती है, मगर अब आश्वासन सुनते-सुनते किसान थक चुके हैं."- संतोष प्रसाद, किसान
डीएम से मिला आश्वासन
किसानों और ग्रामीणों की शिकायत के बाद जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लिया है. डीएम ने कहा कि जहां-कहीं भी फसलों को नुकसान हुआ है, वहां संबंधित विभाग के स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन का फोकस नुकसान का सही आकलन करने के साथ-साथ प्रभावित इलाकों में जलजमाव की समस्या को दूर करने पर भी है.
"जिले में बाढ़ और जलजमाव से फसलों को हुए नुकसान का आकलन कराया जा रहा है. कृषि विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की स्थिति का जायजा लेने और नुकसान का आकलन करने को कहा गया है."- दीपक कुमार मिश्रा, जिलाधिकारी, रोहतास
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