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'30 बीघे में लगी धान की फसल डूब गई.. कर्ज लेकर खेती किए थे', किसानों की पीड़ा, उन्हीं की जुबानी

रोहतास में बाढ़ से फसलों को नुकसान ( ETV Bharat )

सासाराम: रोहतास को 'धान का कटोरा' कहा जाता है लेकिन यहां के किसानों के सामने इस बार संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है. कारण बाढ़ और खेतों में जलजमाव है. इस वजह से धान समेत अन्य कई फसलें बर्बाद हो रही हैं. किसानों ने सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है. फसलों की क्षति, किसान चिंतित

असल में सोन नदी में आई तेज उफान के बाद भले ही अब नदी का जलस्तर धीरे-धीरे कम होने लगा है लेकिन इसका असर जिले के ग्रामीण इलाकों में अभी भी साफ दिखाई दे रहा है. तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ जिले के कई प्रखंडों में खेतों में जमा पानी किसानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है. लंबे समय से खेतों में पानी जमा रहने के कारण फसलें गलने लगी हैं और किसानों को भारी नुकसान की आशंका सताने लगी है. फसल डूबी, किसान परेशान, मुआवजे की मांग (ETV Bharat) खेतों में जलजमाव

पानी कम होने के बाद भी कई स्थानों पर खेतों से पूरी तरह पानी नहीं निकल पाया है. ऐसे में जलजमाव के कारण खेतों में लगी फसलें प्रभावित हो रही हैं. कई किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही खेतों से पानी की निकासी नहीं हुई तो बची हुई फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो सकती है. करगहर और शिवसागर प्रखंड प्रभावित

जिले के सोन तटीय इलाकों में स्थिति गंभीर होने के साथ ही करगहर और शिवसागर प्रखंड के कई गांवों में भी किसानों की परेशानी सामने आई है. करगहर प्रखंड के डिभिया और श्यामल खैरा गांव में भी कई खेतों में पानी जमा है. खेतों में लंबे समय से पानी लगे रहने के कारण फसल को नुकसान पहुंच रहा है. किसानों के सामने एक तरफ फसल बर्बाद होने का संकट है तो दूसरी ओर खेतों से पानी निकालने की समस्या भी बनी हुई है. खेतों में जलजमाव (ETV Bharat) 'फसल पानी में डूबी'

किसानों का कहना है कि खेतों में पानी जमा रहने के कारण फसल की जड़ें प्रभावित हो रही हैं. कई जगहों पर फसल पानी में डूबी हुई है. लगातार जलजमाव रहने से धान समेत अन्य फसलों के खराब होने की आशंका बढ़ गई है. किसानों का कहना है कि खेती में पहले ही काफी खर्च हो चुका है. यदि फसल पूरी तरह बर्बाद होती है तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा.