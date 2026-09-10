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बिहार में 5 सरकारी शिक्षकों को किया गया निलंबित, जानें वजह

रोहतास में शिक्षकों के बीच मारपीट और गाली-गलौज का वीडियो वायरल होने के बाद 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है. रिपोर्ट- रवि कुमार

ROHTAS School
रोहतास में 5 शिक्षक निलंबित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2026 at 8:41 PM IST

3 Min Read
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सासाराम: रोहतास में शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों के बीच हुई मारपीट और गाली-गलौज का वीडियो वायरल होने के बाद अब शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने और आपसी मारपीट के मामले में विभाग ने पांच शिक्षकों को निलंबित कर दिया है. निलंबित शिक्षकों में दो महिला शिक्षिकाओं के अलावे तीन शिक्षक शामिल हैं. विभाग की इस कार्रवाई के बाद शिक्षा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.

क्या है मामला?
मामला रोहतास जिले के नोखा प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय सह मध्य विद्यालय चनकी का है. जहां 5 सितंबर को विद्यालय परिसर में किसी बात को लेकर शिक्षकों के बीच आपसी तनातनी हो गई. देखते ही देखते मामला विवाद से बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया.

जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय (ETV Bharat)

मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल
वायरल वीडियो में दो महिला शिक्षिकाओं ने द्वारा एक शिक्षक के साथ मारपीट किए जाने का दृश्य सामने आया है. इस दौरान विद्यालय परिसर में मौजूद एक अन्य शिक्षक ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

शिक्षा विभाग ने की कड़ी कार्रवाई
वायरल वीडियो में शिक्षकों के बीच हाथापाई और गाली-गलौज का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया. विभागीय स्तर पर मामले की जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पांच शिक्षकों को निलंबित किया गया है.

5 शिक्षकों पर गिरी गाज
निलंबित किए गए शिक्षकों में शिक्षिका अंजू कुमारी, शिक्षिका उमा कुमारी, शिक्षक अभिषेक उपाध्याय, शिक्षक नित्यानंद भारती और शिक्षक उमेश कुमार शामिल हैं. बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में शिक्षक अभिषेक उपाध्याय के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया था. वहीं, घटना के दौरान विद्यालय में मौजूद अन्य शिक्षकों की भूमिका को लेकर भी विभाग ने कार्रवाई की है.

"वीडियो की जांच के बाद अंजू कुमारी, उमा कुमारी, अभिषेक उपाध्याय, नित्यानंद भारती और उमेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है. विद्यालय की गरिमा का हनन करने के मामले में संबंधित सभी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है."- मदन राय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास

शिक्षक दिवस का दिन विद्यालयों में गुरु-शिष्य परंपरा, शिक्षा और अनुशासन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसे मौके पर ही विद्यालय परिसर में शिक्षकों के बीच मारपीट और गाली-गलौज का वीडियो सामने आने से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. खास बात यह है कि घटना विद्यालय परिसर में हुई और इसका वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया.

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